Chi era Cosimo Magro, il 25enne travolto e ucciso mentre soccorreva un automobilista in difficoltà

Il 25enne Cosimo Magro, originario di Bitonto, è morto mentre soccorreva un automobilista in difficoltà. Il giovane è stato travolto e ucciso da una vettura intorno alle 6 di sabato 1 novembre sulla statale 16. “Un figlio della nostra città ha perso la vita mentre compiva un gesto di generosità e altruismo”, ha scritto il sindaco Francesco Paolo Ricci.

Da sinistra, il luogo dell’incidente; Cosimo Magro, 25 anni.

Cosimo Magro, 25 anni, ha perso la vita mentre faceva un gesto nobile, aiutare un automobilista in difficoltà.

Il giovane è morto nell'incidente avvenuto intorno alle 6 del mattino di oggi, sabato 1 novembre, sulla statale 16, all'altezza di Bari-Palese. Ferito anche un amico che il personale del 118 ha trasportato all'ospedale San Paolo di Bari.

Stando a quanto emerso nelle scorse ore, Cosimo, originario di Bitonto, stava rientrando a casa dopo una serata quando ha notato un'auto fuori strada e ha deciso di fermarsi per prestare soccorso. Il 25enne e l'amico sono scesi dall'auto e sono stati travolti da una terza vettura.

Per la vittima, purtroppo, i soccorritori non hanno potuto fare nulla. Non è chiaro se la Procura di Bari disporrà l'autopsia, intanto è stato iscritto nel registro degli indagati il conducente dell'auto che ha investito il ragazzo e che si è fermato subito dopo l'impatto. L'inchiesta è stata aperta per omicidio stradale.

Chi era il 25enne Cosimo Magro: la passione per la palestra e gli animali

Cosimo Magro lavorava in una tabaccheria con sala slot della sua città e nel tempo libero si dedicava alla palestra: in tante foto pubblicate sui social mostra con orgoglio il fisico scolpito. Il giovane viveva nella frazione di Palombaio insieme alla madre e alla nonna.

Il ragazzo era anche un grande amante degli animali. Ai suoi cuccioli sono dedicati tanti scatti e su Facebook il 25enne condivideva spesso appelli per adozioni di cani e gatti in difficoltà. Sui suoi profili pubblicava anche le foto-ricordo dei momenti con i suoi amici e la sua fidanzata.

Cosimo Magro, 25 anni.

"Questa mattina ci siamo svegliati apprendendo una tragica notizia. Un figlio della nostra città ha perso la vita mentre compiva un gesto di generosità e altruismo", ha scritto in un post il sindaco di Bitonto Francesco Paolo Ricci.

"Alla madre, al padre, alla sua famiglia, agli amici va il cordoglio e la vicinanza di una intera comunità", ha aggiunto il primo cittadino.