Attualità
video suggerito
video suggerito

Chi era Cosimo Magro, il 25enne travolto e ucciso mentre soccorreva un automobilista in difficoltà

Il 25enne Cosimo Magro, originario di Bitonto, è morto mentre soccorreva un automobilista in difficoltà. Il giovane è stato travolto e ucciso da una vettura intorno alle 6 di sabato 1 novembre sulla statale 16. “Un figlio della nostra città ha perso la vita mentre compiva un gesto di generosità e altruismo”, ha scritto il sindaco Francesco Paolo Ricci.
Fai rumore con noi. Diventa sostenitore
A cura di Eleonora Panseri
424 CONDIVISIONI
Da sinistra, il luogo dell’incidente; Cosimo Magro, 25 anni.
Da sinistra, il luogo dell’incidente; Cosimo Magro, 25 anni.

Cosimo Magro, 25 anni, ha perso la vita mentre faceva un gesto nobile, aiutare un automobilista in difficoltà.

Il giovane è morto nell'incidente avvenuto intorno alle 6 del mattino di oggi, sabato 1 novembre, sulla statale 16, all'altezza di Bari-Palese. Ferito anche un amico che il personale del 118 ha trasportato all'ospedale San Paolo di Bari.

Stando a quanto emerso nelle scorse ore, Cosimo, originario di Bitonto, stava rientrando a casa dopo una serata quando ha notato un'auto fuori strada e ha deciso di fermarsi per prestare soccorso. Il 25enne e l'amico sono scesi dall'auto e sono stati travolti da una terza vettura.

Leggi anche
Scende dall’auto per aiutare una persona in difficoltà, viene travolto da un altro veicolo: morto 25enne

Per la vittima, purtroppo, i soccorritori non hanno potuto fare nulla. Non è chiaro se la Procura di Bari disporrà l'autopsia, intanto è stato iscritto nel registro degli indagati il conducente dell'auto che ha investito il ragazzo e che si è fermato subito dopo l'impatto. L'inchiesta è stata aperta per omicidio stradale.

Chi era il 25enne Cosimo Magro: la passione per la palestra e gli animali

Cosimo Magro lavorava in una tabaccheria con sala slot della sua città e nel tempo libero si dedicava alla palestra: in tante foto pubblicate sui social mostra con orgoglio il fisico scolpito. Il giovane viveva nella frazione di Palombaio insieme alla madre e alla nonna.

Il ragazzo era anche un grande amante degli animali. Ai suoi cuccioli sono dedicati tanti scatti e su Facebook il 25enne condivideva spesso appelli per adozioni di cani e gatti in difficoltà. Sui suoi profili pubblicava anche le foto-ricordo dei momenti con i suoi amici e la sua fidanzata.

Cosimo Magro, 25 anni.
Cosimo Magro, 25 anni.

"Questa mattina ci siamo svegliati apprendendo una tragica notizia. Un figlio della nostra città ha perso la vita mentre compiva un gesto di generosità e altruismo", ha scritto in un post il sindaco di Bitonto Francesco Paolo Ricci.

"Alla madre, al padre, alla sua famiglia, agli amici va il cordoglio e la vicinanza di una intera comunità", ha aggiunto il primo cittadino.

Attualità
424 CONDIVISIONI
Immagine
Ultima ora
Poliziotto morto a Torre del Greco, fermato l'autista del suv schiantato contro la volante
Chi era Aniello Scarpati, il poliziotto di 47 anni morto nel Napoletano
"Intubato e in ventilazione meccanica": come sta il collega del poliziotto morto
Le immagini dal luogo dell'incidente a Torre del Greco
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views