Chi è lo chef Mauro Uliassi e quanto costa mangiare nel suo ristorante a Senigallia: menù e prezzi Premiato con le tre forchette del Gambero Rosso, al 34esimo posto complessivo nella più recente edizione di The World's 50 Best Restaurants, ma soprattutto Tre Stelle Michelin. Chi è il 61enne marchigiano Mauro Uliassi e quanto costa mangiare nel suo locale di Senigallia (Ancona) dove stasera si terrà la prova in esterna della penultima puntata di Masterchef.

A cura di Biagio Chiariello

Mauro Uliassi è lo chef patron del ristorante ‘Uliassi' di Senigallia, uno dei pochissimi ristoranti Tre Stelle Michelin d'Italia, premiato con le tre forchette del Gambero Rosso.

Nato come una trattoria, il suo locale oggi è uno dei più prestigiosi del nostro Paese e stasera, giovedì 22 febbraio 2024, sarà la location della prova in esterna della puntata di Masterchef che i 5 cuochi amatoriali rimasti in gioco dovranno affrontare per accedere alla puntata finale della show cooking tv più famoso d'Italia, in onda su SkyUno e in streaming su NOW.

Chi è Mauro Uliassi, lo chef tre stelle Michelin

61 anni, la passione di Mauro Uliassi per la cucina inizia grazie tra i tavoli del bar gestito dai genitori proprio a Senigallia, la città marchigiana che gli ha dato i natali e dalla quale non si è mai separato. Oggi Mauro Uliassi è un cuoco Tre Stelle Michelin e al 34esimo posto complessivo nella più recente edizione di The World’s 50 Best Restaurants.

Nel 1986 apre una pizzeria omonima, ‘Da Mauro', che gestisce solo per qualche mese. La svolta arriva nel 1990 quando acquisisce l’attuale ristorante, situato a ridosso del mare, a cui da' il cognome suo e della sorella: è lei che si occupa del servizio in sala, mentre Mauro lavora in cucina.

Nonostante il locale si presenti come semplice trattoria specializzata in pesce, il successo arriva in pochissimo tempo: nel 1994 viene infatti assegnata la prima prestigiosa Stella Michelin. Negli anni ne arriveranno altre due (nel 2018 e confermate per anni), che faranno di ‘Uliassi' uno dei ristoranti più rinomati d'Italia.

E stasera lo chef aprirà le porte delle sue cucine anche agli aspirati cuoci di Masterchef. Questo è il messaggio di presentazione di ‘Uliassi' sul proprio sito web:

Quanto costa mangiare al ristorante Uliassi di Senigallia: menù e prezzo

Sul sito del ristorante c’è una sezione interamente dedicata ai vari menù, con prezzi e modalità di prenotazione. Va specificato che i piatti cambiano anche e soprattutto in base al periodo dell'anno.

Si parte dal Menù Classico (dal prezzo di 250 euro, bevande escluse), selezionabile anche in modalità Easy, con 6 portate scelte da Catia Uliassi (prezzo 230 euro) e il Menù Caccia, dedicato alla selvaggina (250 euro a persona); c'è poi il Menù Lab che viene 230 euro a persona bevande escluse.

È comunque possibile anche scegliere direttamente alla carta, con un minimo di 3 portate a persona, i cui prezzi vanno da un minimo di 30 euro per i dolci fino a 75 euro per i secondi.

La cucina di Mauro Uliassi

Nonostante siano passati gli anni e siano arrivate le Tre Stelle Michelin, quella di Mauro Uliassi è ancora una cucina semplice che affonda le radici nelle tradizioni della riviera adriatica. Lo chef però non disdegna le contaminazioni.

"Ci ispiriamo al profumo del mare, ma ci piace cimentarci anche nella selvaggina. Ogni anno nei Lab presentiamo 10 piatti inediti, che si affiancano al percorso Classico delle proposte storiche", si legge sul sito web.

Essendo un ristorante sul mare, il pescato è chiaramente il prodotto di punta. Ma c'è spazio anche per i prodotti proposti dall’entroterra marchigiano. Come ad esempio la selvaggina.