Cesena, 18enne con un monopattino elettrico travolge e uccide un anziano Piero Ceccaroni, 87 anni, è morto in ospedale a Cesena dopo essere stato travolto mercoledì da un monopattino elettrico mentre attraversava la strada a pochi passi da casa nel capoluogo romagnolo. Il mezzo, posto sotto sequestro dalla Polizia Locale, era di proprietà del giovane che lo guidava, un ragazzo di 18 anni.

Non ce l'ha fatta Piero Ceccaroni, un uomo di 87 anni coinvolto in un grave incidente a Cesena, in via Fiorenzuola. L'anziano è morto in ospedale dopo essere stato travolto nel pomeriggio di mercoledì scorso da un monopattino elettrico: secondo la ricostruzione, l'uomo stava attraversando la strada a pochi passi da casa nel capoluogo romagnolo quando un ragazzo lo ha travolto. L'incidente è avvenuto all'altezza del civico 490, una zona piuttosto centrale della città. Alla guida del monopattino un giovane appena maggiorenne. L'impatto è stato violento. Il mezzo, posto sotto sequestro dalla Polizia Locale, non era di quelli a noleggio ma era di proprietà del diciottenne.

L'anziano portato in gravissime condizioni in ospedale è morto giovedì – Sul posto sono arrivate ambulanza del 118 e automedicalizzata, che hanno soccorso l'anziano e portato con codice di massima gravità all'ospedale Bufalini. L'87enne è rimasto per qualche ora ricoverato in prognosi riservata con un gravissimo trauma cranico. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi, cadendo l'anziano aveva battuto violentemente la testa. È poi spirato nella serata di giovedì, dopo circa 24 ore di ricovero.

Aperta una inchiesta per omicidio colposo – Il giovane proprietario del monopattino è rimasto invece praticamente illeso nonostante sia finito a terra anche lui dopo l'incidente. La Procura di Forlì ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. La dinamica del sinistro mortale è attualmente oggetto di indagine da parte del personale della Municipale.