Celine uccisa con 9 coltellate, lo straziante necrologio della famiglia: “Abbiamo perso la gioia” Celine Frei Matzohl è stata trovata in una pozza di sangue nella casa dell’ex fidanzato, Omer Cim, che aveva lasciato qualche settimana prima, a Silandro (Bolzano). L’uomo ora è in carcere. Domenica la ragazza avrebbe compiuto 21 anni. Venerdì, alle 14, si terrà invece il suo funerale.

A cura di Biagio Chiariello

"Se l’amore fosse una scala, e il ricordo fossero i gradini, saliremmo per riportarti indietro". Comincia così lo straziante necrologio pubblicato dai familiari di Celine Frei Matzohl, la 21enne trovata cadavere domenica scorsa a Silandro, in val Venosta, nella casa dell'ex fidanzato 28enne di origini turche Omer Cim, arrestato domenica dopo un tentativo di fuga.

"Attoniti, mamma, papà, fratelli, padrini e madrine, nonni, zii e zie, prozii e prozie, insieme agli amici" annunciano di aver perso "quello che per molti anni è stato la nostra gioia e la nostra fortuna". "Tu – scrivono alla loro Celine – sei nei nostri cuori. Continuerai a vivere dentro di noi, ogni giorno".

Celine è morta per shock emorragico da lesione della arteria carotide di sinistra e dell'arteria polmonare: queste le anticipazioni dell'esito dell'autopsia sul corpo della 21enne. Inequivocabili i segni di 9 coltellate inferte tra collo e torace.

Ieri è durata appena cinque minuti l‘udienza di convalida in carcere per Omer Cim, che ha fatto scena muta davanti agli inquirenti. Nel pomeriggio il gip Alvise della Francesca Cappello ha convalidato il fermo disposto dal pm e disposto la custodia cautelare in carcere dell'indagato. Il presunto colpevole del femminicidio è "sotto shock", ha detto all'uscita del carcere di Bolzano il suo avvocato Alessandra D'Ignazio. Deve rispondere di omicidio volontario aggravato.

Sabato scorso, 12 agosto, i carabinieri hanno trovato Cecile, in una pozza di sangue, all’interno dell’appartamento di Cim. Qualche settimana prima, la giovane aveva trovato la forza di lasciare il compagno nei confronti del quale, a giugno, aveva sporto denuncia per percosse e minaccia aggravata. L'uomo però non era mai riuscita ad accettare quella decisione.

Pare che la 21enne avesse lasciato a casa di lui alcuni vestiti e oggetti personali. Forse questo il motivo che l’ha spinta, sabato, a tornare in quell’appartamento di Silandro, anche se il quadro è ancora tutto da chiarire

Cecile domenica avrebbe compiuto 21 anni. Domani, Venerdì 18 agosto, alle 14, si terrà invece il suo funerale.