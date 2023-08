Celine Frei Matzohl uccisa dall’ex, Omer Cim non risponde ai magistrati: “È sotto shock” Omer Cim, 28 anni, sarebbe “sotto shock” secondo il legale che prenderà le sue difese nella vicenda giudiziaria per l’omicidio dell’ex Celine Frei Matzohl, 21 anni. L’uomo non ha risposto alle domande dei magistrati nell’udienza di convalida dell’arresto.

A cura di Gabriella Mazzeo

Secondo il suo legale, Omer Cim sarebbe "sotto shock" dopo l'arresto avvenuto in seguito all'omicidio della sua ex fidanzata, Celine Frei Matzohl. L'uomo è stato fermato dalle forze dell'ordine mentre guidava verso l'Austria nel tentativo di far perdere le sue tracce dopo aver assassinato l'ex ragazza di 21 anni nel suo appartamento. Secondo quanto reso noto, gli agenti hanno dovuto fermarlo sparando alcuni colpi di pistola contro le gomme della sua auto per fermare la folle corsa verso l'estero.

Secondo il legale di quello che per le forze dell'ordine è il killer che ha tolto la vita a Celine Frei Matzohl, però, l'uom sarebbe sotto shock per quanto accaduto. Scorrendo però la serie di informazioni su una morte che sembra essere l'ennesimo femminicidio per mano di un ex, verrebbe da pensare che Cim possa essere sotto shock solo per l'arresto e per il fallimento della sua fuga. Prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, infatti, il 28enne avrebbe provato a raggiungere l'Austria, convinto di avercela fatta fino alla prima sirena spiegata udita in autostrada.

La famiglia della 21enne aveva denunciato la scomparsa della ragazza che lavorava in un albergo di Bolzano e poche ore dopo, le forze dell'ordine hanno trovato il suo cadavere nell'appartamento di Cim in via Molino a Silandro, in Alto Adige. Sul corpo senza vita, una decina di ferite che indicherebbero, secondo chi indaga, la ferocia con la quale l'assassino ha messo fine alla vita dell'ex fidanzata.

Dopo l'omicidio, il tentativo di cancellare le tracce del delitto (comunque troppo evidenti) e la decisione di salire in auto per andarsene all'estero. Poco lontano dall'Austria, però, il killer è stato raggiunto dalle forze dell'ordine che lo hanno poi fermato. Omer Cim è per ora l'unico indiziato dell'omicidio e si è rifiutato di testimoniare all'udienza di convalida dell'arresto svoltasi nella mattinata di oggi nel carcere di Bolzano.

Il 28enne, che fino all'ultimo ha creduto di poter raggiungere l'Austria, non avrebbe pronunciato neppure una parola dal suo arresto. Omer Cim era forse convinto di poter lasciare il Paese definitivamente, come se la vita di Celine Frei Matzohl e la sua morte fossero un "piccolo inconveniente" sul suo cammino.