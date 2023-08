Chi era Celine Frei Matzol, la 21enne uccisa a coltellate dall’ex fidanzato a Bolzano Celine Frei Matzol, 21 anni, lavorava in un hotel di Bolzano. La ragazza, secondo chi indaga, sarebbe stata uccisa a coltellate dall’ex fidanzato che poi ha tentato di fuggire all’estero.

A cura di Gabriella Mazzeo

Aveva 21 anni Celine Frei Matzol, uccisa a coltellate dall'ex fidanzato nel suo appartamento. La giovane lavorava in un albergo a Bolzano ed era nota nella sua comunità. La vittima aveva collaborato anche con il consorzio agrario di Silandro.

Secondo le prime informazioni sul caso, la giovane aveva incontrato l'ex compagno per accontentare le sue richieste sempre più pressanti. Forse per paura, la 21enne aveva deciso di parlare per l'ultima volta con Omer Cim che invece l'ha accoltellata più e più volte per poi tentare la fuga in auto verso l'Austria. Le dinamiche dei fatti sono ancora da chiarire, ma le forze dell'ordine sono riuscite a fermare l'assassino mentre fuggiva in auto verso l'estero.

Chi era Celine Frei Matzol

La 21enne lavorava da tempo in un hotel della zona e da poco aveva deciso di lasciare il fidanzato che però non voleva rispettare la sua decisione. Dopo l'omicidio e dopo essersi accanito sul corpo, stava cercando di scappare in macchina. La vettura è stata individuata non lontana dal lago di Resia, dove si staglia il suggestivo campanile inabissato di Curon.

I carabinieri però, dopo averlo individuato anche grazie all’elicottero della guarda di finanza, si sono messi all’inseguimento e lo hanno fermato con alcuni colpi di pistola alle gomme dell'auto. Lui è stato fermato con l’accusa di omicidio e per il momento non ha rilasciato alcuna dichiarazione agli investigatori. Forse parlerà il prossimo mercoledì 16 agosto, quando è prevista l’udienza di convalida del fermo.

La procura conta di ottenere nelle prossime ore le risposte per ricostruire le ultime ore della 21enne e la dinamica del delitto. A fornire le informazioni utili alle autorità sarà anche l'autopsia che fornirà l'ora e la causa esatta della morte.

Celine era abbastanza conosciuta in paese e lavorava in uno degli hotel della zona, così come tanti suoi amici e amiche.