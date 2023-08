Chi è Omer Cim: il 28enne arrestato per l’assassinio di Celine si era licenziato per pedinarla Il 28enne è accusato dell’omicidio della sua ex fidanzata Celine Frei Matzhol, la 21enne trovata morta in casa dell’uomo ieri a Silandro, in provincia di Bolzano. Davanti agli inquirenti Omer Cim però non ha parlato.

A cura di Antonio Palma

È stato arrestato ed è in carcere a Bolzano ma per ora fa scena muta Omer Cim, il giovane di 28 anni accusato dell’afferrato omicidio della sua ex fidanzata Celine Frei Matzhol, la 21enne trovata morta in casa dell’uomo ieri a Silandro, in provincia di Bolzano. Il giovane non ha spiegato i motivi del gesto né della sua fuga verso i confini dell’Austria ma l’ipotesi prevalente è che l’assassinio sarebbe da ricondurre al suo accanimento dei confronti della ragazza che lo aveva lasciato.

I due, entrambi lavoratori del settore alberghiero in strutture ricettive della zona, avevano formato una coppia per alcuni mesi ma lei infine aveva deciso di lasciarlo. Pare che lui fosse possessivo e geloso fino spingerla a lasciarlo. Secondo alcuni amici della ragazza, però, il 28enne non si era rassegnato al fatto che lei avesse deciso di troncare il loro rapporto definitivamente, dopo molti momenti burrascosi, e avrebbe iniziato a pedinarla e perseguitarla.

Stando al racconto che la stessa Celine Frei Matzhol avrebbe fatto ai suoi amici, il giovane si sarebbe addirittura licenziato dal suo impiego presso un hotel di Laces, dove lavorava come tuttofare, solo per poterla seguire e pedinare. Celine però non aveva intenzione di tornare su suoi passi. Secondo gli amici, aveva deciso di festeggiare la fine di quella storia tossica organizzando una colazione con loro ma non ha avuto il tempo.

Celine Frei Matzhol è sparita nel nulla sabato, allarmando i genitori. La denuncia di scomparsa e il racconto di parenti e amici ha portato i carabinieri in casa dell’uomo dove purtroppo è stato trovato il corpo senza vita della 21enne, uccisa probabilmente con più fendenti. I carabinieri quindi si sono messi sulle tracce del presunto assassino e lo hanno rintracciato e arrestato dopo un inseguimento mentre cercava di fuggire in Austria.

Le indagini proseguono ora per capire anche il contesto in cui è avvenuto il delitto. Bisogna capire se l’uomo abbia premeditato tutto, attirando la 21enne in una trappola a casa sua con la scusa di un chiarimento, o se si sia trattato di un delitto d’impeto o se ancora la ragazza sia stata portata a forza in casa.

Il 28enne Omer Cim verrà ascoltato nuovamente mercoledì quando dovrà presentarsi davanti al Gip per l’interrogatorio di garanzia. Lo stesso giorno verrà condotta anche l’autopsia sul corpo della 21enne che accerterà con esattezza causa di morte e colpi ricevuti dal suo assassino.