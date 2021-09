Catanzaro, frontale tra due utilitarie: morti sul colpo due vigilanti, erano al lavoro Massimiliano Ceccarelli di Cropani e Antonio Costantino di Sellia Marina sono morti sul colpo la scorsa notte dopo lo schianto tra la Fiat Panda su cui stavano viaggiando e una Kia Rio. Le due vittime erano dipendenti di una nota ditta di vigilanza privata calabrese.

A cura di Davide Falcioni

Due persone hanno perso la vita intorno alla mezzanotte di oggi a causa di un incidente stradale avvenuto al 199esimo chilometro della strada statale 106, nel comune di Sellia Marina (Catanzaro). Due le automobili coinvolte in un frontale: una Kia Rio ed una Fiat Panda di proprietà di una nota ditta di vigilanza privata. Morti sul colpo i due occupanti di quest'ultima vettura i vigilanti Massimiliano Ceccarelli di Cropani e Antonio Costantino di Sellia. Gravemente ferito invece il conducente della Kia Rio, N. B. di Cropani. Quest'ultimo, estratto dalle lamiere dell'abitacolo, è stato subito affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e il successivo trasporto presso il più vicino ospedale.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri i rilievi del caso e il personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale. Si attende l'autorizzazione del medico legale per la rimozione delle salme incastrate nella Fiat Panda. Accertamenti sono in corso circa l'origine del sinistro. Attualmente la corsia nord direzione Crotone della SS106, nel tratto interessato dall'incidente, è chiusa al transito sino al termine delle operazioni di soccorso. Si procede su unica corsia a senso unico alternato