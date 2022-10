Catania, moto contro spartitraffico: muore un ragazzo di 19 anni, grave un coetaneo Incidente mortale ad Aci Catena. Mario Filetti, 19enne del posto, non ce l’ha fatta: si trovava su una moto assieme a coetaneo ora ricoverato in ospedale. La dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine.

A cura di Susanna Picone

La vittima dell’incidente stradale

Ancora sangue sulle strade. In Sicilia è morto in un incidente stradale un giovane di diciannove anni, e l’amico coetaneo che era con lui a bordo di una motocicletta è ricoverato in ospedale.

L’incidente mortale è avvenuto nelle prime ore della mattinata di oggi, domenica 30 ottobre, ad Aci Catena (Catania), all’incrocio tra le vie Generale Finocchiaro, Eremo Sant’Anna e Scale Sant’Anna. Il ragazzo che ha perso la vita, un diciannovenne del posto, si chiamava Mario Filetti. Secondo quanto ricostruito finora, era a bordo di una motocicletta insieme all’amico.

Entrambi i ragazzi dopo l’incidente sono stati subito soccorsi dai mezzi del 118 e trasportati al pronto soccorso del Cannizzaro. E qui Filetti è morto poco dopo il ricovero: i medici non hanno potuto far nulla per salvargli la vita.

L'altro ragazzo è stato poi trasferito al Policlinico di Catania. Secondo quanto scrivono i media locali, il giovane sarebbe rimasto ferito gravemente.

La vittima in una foto su Facebook

Ancora non è chiara la dinamica di quanto accaduto, se si è trattato di un incidente autonomo o con altri mezzi coinvolti: sono in corso le indagini condotte dal Comando della polizia locale di Aci Catena.

Non è ancora chiaro neppure chi dei due giovani era alla guida della motocicletta. Dopo la caduta i due ragazzi sono finiti contro lo spartitraffico.

Tanti i messaggi apparsi in queste ore sui social in ricordo della giovane vittima della strada. “Non ci sono parole, sono rimasto scioccato dalla notizia ricevuta, riposa in pace”, ha scritto un cugino del diciannovenne su Facebook. “Buon viaggio Marilù, ti ricorderò sempre per la tua bontà…spero che adesso ti trovi in un posto migliore di questo”, recita un altro messaggio.