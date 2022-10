Catania, due ciclisti travolti da un’auto sulla statale: muore prof di matematica, grave l’amico Alfredo Floridia, 57enne docente di matematica in un liceo di Lentini (Catania), è stato travolto e ucciso da un’auto mentre percorreva in bicicletta insieme a un amico la strada statale 114 Messina-Siracusa.

A cura di Lorenzo Bonuomo

Incidente mortale sulla strada statale 114 "Orientale Sicula", non lontano da Catania. Due ciclisti sono stati travolti da una macchina: un morto e un ferito grave trasportato d'urgenza all'ospedale "Cannizzaro" di Catania il bilancio della tragedia. La vittima è Alfredo Floridia, 57 anni, ingegnere e docente di matematica presso l"istituto "Licei Vittorini-Gorgia" di Lentini, nel catanese.

Sul luogo dell'incidente si sono precipitati gli agenti della polizia municipale di Catania e le ambulanze del 118, ma per Floridia non c'era già più niente da fare: troppo violento l'impatto con la macchina che lo ha investito, senza lasciargli scampo.

Conosciuto e stimato da colleghi e alunni per la sua disponibilità e la sua devozione verso l'insegnamento, Floridia da anni coltivava una passione per la bicicletta. L'uomo lascia la moglie e tre figlie. Moltissimi i messaggi di cordoglio da parte degli amici e di tutta la comunità accademica, sconvolta per l'accaduto.

Fonte: ASD Cicloamatori Lentinoi Facebook

La statale sotto accusa: "Non si può morire così"

Sentimenti di profonda tristezza ma anche tanta indignazione: è il caso degli attivisti di "Lungomare Liberato", un comitato spontaneo di cittadini che si batte per il miglioramento delle infrastrutture locali e per la vivibilità nella zona del catanese. Questo il messaggio diffuso su Facebook dal gruppo a margine della tragedia, che ha riacceso le polemiche contro le istituzioni locali: