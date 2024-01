Castelfiorentino, treno travolge auto ferma sui binari: conducente esce dal veicolo appena in tempo L’incidente nella serata di ieri, 8 gennaio, a Castelfiorentino: in corrispondenza del passaggio a livello un’autovettura è rimasta ferma sui binari, poi colpita dal convoglio in transito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un ammasso di ferraglia sui binari. È ciò che resta dell'auto travolta ieri sera, 8 gennaio, da un treno nei pressi di Castelfiorentino, in Toscana. La donna che era al volante è riuscita a scendere e abbandonare il veicolo giusto un momento prima che il convoglio lo prendesse in pieno.

L'incidente ferroviario è avvenuto poco dopo le 20 in via Matteotti, nel comune situato a circa 30 km da Firenze, dove sono accorsi i vigili del fuoco. L'auto centrata dal convoglio è andata totalmente distrutta.

I pompieri intervenuti hanno messo in sicurezza ciò che restava della vettura, in attesa dell’arrivo dell’autogru dal distaccamento di Firenze-Ovest per rimuoverla dai binari della ferrovia. Illesa, come detto, la conducente.

E sempre ieri a Castelfiorentino un 38enne è rimasto ferito in un incidente avvenuto intorno alle 13.15 lungo il vecchio tracciato della 429 in via Ciurini. Secondo quanto riportato, l'uomo avrebbe perso il controllo della propria Fiat Panda, che si è poi ribaltata sul fianco. Sul posto la polizia municipale dell'Unione, la Misericordia di Empoli e i vigili del fuoco del distaccamento di Petrazzi. L'uomo è stato portato in codice giallo all'ospedale San Giuseppe di Empoli.

Solo qualche settimana fa a Viareggio c’era invece stato un altro incidente a un passaggio a livello dove due macchine si erano scontrate. In quel caso il macchinista del treno in arriva era riuscito ad evitare l’impatto. Su questo i sindacati dei ferrovieri hanno segnalato in diverse occasioni come all’altezza dei passaggi a livello sia necessaria una segnaletica che metta in guardia i macchinisti dei convogli su eventuali ostacoli presenti sui binari.