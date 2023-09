Casalbordino, è stata una granata d’artiglieria ad uccidere i tre operai secondo la procura Le prime conclusioni dalle indagini dei carabinieri, coordinati dalla procura di Vasto. Intanto sequestrato il sito della Sabino esplodenti di Casalbordino.

A cura di Biagio Chiariello

La causa del drammatico incidente sul lavoro alla Esplodenti Sabino di Casalbordino, dove tre operai hanno perso la vita, sarebbe da attribuire allo scoppio di una granata d'artiglieria. È la prima conclusione a cui sarebbero arrivate le indagini dei carabinieri, coordinati dalla procura di Vasto, che indaga per omicidio colposo plurimo e disastro colposo contro ignoti.

Sull'ordigno, sempre secondo le prime ricostruzioni, pare fosse impegnato Fernando Di Nella (le altre due vittime sono il 56enne Giulio Romano, di Casalbordino, e il 40enne Gianluca De Santis, molisano di Palata) che viene descritto con un artificiere esperto in demilitarizzazioni che da decenni compiva le stesse operazioni. Saranno le indagini a spiegare se in questo caso si sia trattato di spoletta difettosa o di errore umano.

Fatto sta che delle regole di sicurezze importanti erano state messe in campo a partire dalla precedente tragedia avvenuta nella stessa fabbrica, nel dicembre 2020, con numerose ispezioni e diversi collaudi operati al termine dei nuovi lavori, costati circa un milione di euro.

Per i fatti di tre anni (costati la vita a tre operai) proprio ieri 14 settembre, dinanzi al gup del Tribunale di Vasto, si sarebbe dovuta tenere l'udienza preliminare (rinviate) per dieci imputati, società compresa: l'accusa principale è di cooperazione colposa in omicidio colposo, per colpa generica cagionata dalla negligenza, imprudenza e imperizia, e per colpa specifica, consistita nella violazione di diverse norme antinfortunistiche.

Nel frattempo l'area attorno alla Esplodenti Sabino è stata posta sotto sequestro anche per permettere la bonifica del sito. Con un'ordinanza il sindaco Filippo Marinucci ha ordinato l'evacuazione delle abitazioni e degli altri immobili vicini alla strada comunale di contrada Termine-Punta degli Schiavi, con divieto di rientro fino alla revoca del provvedimento.