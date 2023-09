Chi sono i tre operai morti nell’esplosione nella fabbrica di Casalbordino: Fernando, Giulio e Gianluca Dolore ma anche rabbia tra familiari e amici dei tre operai morti oggi nell’esplosione alla Sabino Esplodenti di Casalbordino, in provincia di Chieti. Le tre vittime sono Giulio Romano, Gianluca De Santis, e Fernando Di Nella.

A cura di Antonio Palma

Fernando Di Nella e Giulio Romano

Il 56enne Giulio Romano, di Casalbordino, il 40enne Gianluca De Santis, molisano di Palata, e il 56enne Fernando Di Nella di Lanciano. Sono loro i tre operai morti nell’esplosione avvenuta oggi in una fabbrica di Casalbordino, in provincia di Chieti, la Sabino Esplodenti, specializzata in smaltimento di ordigni e munizioni. I loro nomi vanno ad aggiungersi alla lunga sfilza di morti sul lavoro ma soprattutto alle precedenti vittime che si erano registrate nella stessa azienda negli anni scorsi, tra cui le ultime tre in un incidente analogo nel 2020.

Giulio Romano

Giulio Romano, il 56enne di Casalbordino

“Oggi il destino ha voluto portarti via anche a te eri un grande uomo un grande amico e un fratello già tutti sentiamo la tua mancanza caro Giulio Romano sarai sempre nei nostri cuori ti vogliamo ricordare così con il tuo sorriso”, così gli amici hanno voluto ricordare Giulio Romano, il 56enne proprio di Casalbordino tra le vittime della tragedia di oggi in Contrada Termine. Per lui decine i messaggi di cordoglio e ricordo alla diffusione della notizia del disastro. Tanti i messaggi di incredulità ma anche di rabbia per quanto accaduto. “Non ho Parole, le lacrime escono dal cuore, siamo cresciuti insieme. Sto avvelenato sull’accaduto sappilo caro Giulio” scrivono gli amici.

Gianluca De Santis, molisano di Palata

È molisano invece Gianluca De Santis, 40enne sposato e papà di due bambini che ogni giorni raggiungeva dalla sua città di Palata, in provincia di Campobasso, Casalbordino, in provincia di Chieti, per lavorare nella fabbrica. L’impianto dove oggi ha perso la vita con i suoi due colleghi. Operaio esperto, quotidianamente faceva decine di chilometri per arrivare in provincia di Chieti. La notizia della sua morte ha gettato nello sconforto la comunità molisana in cui risiedeva. “Uno strazio, un dolore insopportabile” ha dichiarato a Primo numero la sindaca del paesino Maria Di Lena.

Fernando Di Nella

Fernando Di Nella, 56enne abruzzese di Lanciano

La terza vittima dell’esplosione alla Sabino Esplodenti di Casalbordino è Fernando Di Nella, cinquantenne abruzzese di Lanciano. Anche per lui tanti i messaggi di cordoglio sui social. “Senza parole. Non ci posso credere, Rip Fernando” sono le uniche parole che in tanti hanno trovato in queste ore di dolore e di rabbia.