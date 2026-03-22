Carsoli, regala alla fidanzata un Gratta e Vinci da 500mila euro e lei sparisce: presentato esposto in procura

Un operaio regala un gratta e vinci alla fidanzata e lei sparisce con la vincita di 500mila euro. Lui si rivolge alla Guardia di finanza.

immagine di repertorio

Ha deciso di rivolgersi alle forze dell'ordine l'operaio di origine rumena che nei giorni scorsi aveva regalato un gratta e vinci alla fidanzata. Il biglietto, poi risultato vincente, ha fruttato ben 500 mila euro alla donna, la quale è sparita dopo averlo depositato in banca.

Dopo un giorno di attesa, come ricostruisce Il Centro, il compagno avrebbe deciso di recarsi dalla Guardia di finanza con un legale per presentare un esposto. L'esposto sarebbe finalizzato a comprendere "i contorni della vicenda" e risalire al motivo che avrebbe portato all'allontanamento della donna dopo la scoperta della vincita. Il sospetto che l'uomo avrebbe confidato ad alcuni amici, è che la compagna si sia allontanata da casa per tenere la vincita per sé.

Il biglietto vincente è stato acquistato lo scorso 8 marzo al Bar di Renato di Carsoli, cittadina di 4 mila abitanti in provincia dell'Aquila. Era un regalo in occasione della Giornata della donna, una sorta di omaggio alternativo alla classica mimosa, che però ha avuto risultati decisamente inaspettati. Il biglietto da pochi euro si è poi rivelato essere quello vincente da mezzo milione di euro.

L'uomo, dopo aver regalato il gratta e vinci alla compagna, se n'era poi dimenticato, salvo poi scoprire della vincita attraverso le testimonianze degli altri cittadini. La donna infatti nel giorno in cui si è allontanata da casa si era presentata nel locale doveva era stato acquistato il biglietto per verificare la vincita, e qui aveva controllato per due volte la sequenza dei numeri. Era poi andata al suo istituto di credito per depositare il biglietto, e da lì ha fatto perdere le sue tracce.

Il gratta e vinci appartiene alla serie Color Puzzle, uno degli ultimi giochi messi sul mercato. Il costo è di 5 euro e il premio massimo è proprio di 500 mila euro.