Carsoli, vincono 500mila euro al Gratta e Vinci: lui compra il biglietto ma la fidanzata incassa e scappa via

Una vincita da 500mila euro ha causato una profonda crisi tra due fidanzati a Carsoli. L’uomo aveva infatti comprato il biglietto nel Bar Renato per regalarlo alla compagna l’8 marzo, ma la scoperta della ricca vincita ha minato definitivamente gli equilibri tra i due.

Immagine di repertorio.

Ha acquistato un biglietto da 500mila euro al Gratta e Vinci e quella vincita inaspettata si è trasformata in breve tempo nel motivo per il quale un uomo di Carsoli, in provincia dell'Aquila, ha visto finire la sua storia d'amore con la compagna. Secondo quanto apprende Fanpage.it, l'uomo avrebbe acquistato il ticket presso il Bar Renato nella giornata dell'8 marzo, raccontando al titolare di averlo comprato per regalarlo alla compagna per la Festa della donna. Il biglietto si è poi rivelato essere quello giusto da mezzo milione di euro.

L'inaspettata vincita ha però portato i due fidanzati a litigare. Il compagno della donna, secondo quanto appreso da Fanpage.it, avrebbe sostenuto davanti alla donna di "aver messo lui i 5 euro del gratta e vinci", sottolineando che per questo il premio dovrebbe "spettargli di diritto". Il biglietto è stato però regalato dopo l'acquisto. La donna avrebbe depositato il gratta e vinci vincente in un istituto di credito della zona, senza poi fare ritorno a casa.

Il compagno avrebbe provato a contattarla senza però riuscire a parlarle. Il titolare del bar Renato ha confermato i fatti a Fanpage.it, mantenendo riserbo sull'identità della coppia in crisi. L'uomo avrebbe acquistato il biglietto scherzando con il barista sul fatto che il ticket sarebbe stato un rimpiazzo delle mimose dell'8 marzo.

Il dono gli è però costato più di quello che immaginava: poco dopo l'acquisto infatti, dopo aver donato il ticket, i due hanno scoperto di aver vinto 500mila euro. La donna che aveva ricevuto il biglietto in regalo si è presentata nel locale per verificare la vincita, controllando per due volte la sequenza di numeri prima di confermare davvero di aver vinto 500mila euro. Il biglietto appartiene alla serie Color Puzzle, uno degli ultimi giochi messi sul mercato. Il costo è di 5 euro e il premio massimo è di 500 mila euro.

La notizia si è diffusa rapidamente in paese e con l'inizio delle voci, sono iniziati anche i problemi all'interno della coppia. Il caso potrebbe ora finire dai carabinieri se la donna che ha depositato il biglietto non dovesse chiarire la propria posizione nei prossimi giorni.