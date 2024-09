video suggerito

Carrara, giovane va per funghi e trova cadavere in decomposizione nei boschi: forse uomo scomparso Un giovane che era uscito in cerca di funghi, inoltrandosi nella boscaglia, si è imbattuto nel cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione nei boschi tra Noceto e Castelpoggio di Carrara.

A cura di Antonio Palma

Immagine di repertorio

Macabro ritrovamento nei boschi tra Noceto e Castelpoggio di Carrara, sulle pendici delle Alpi Apuane. Un giovane che era uscito in cerca di funghi, inoltrandosi nella boscaglia, si è imbattuto nel cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione. L’allarme è partito nel primo pomeriggio di sabato quando il giovane si è ritrovato davanti al cadavere che giaceva in un luogo difficilmente raggiungibile.

Secondo quanto ricostruito finora, il corpo in linea d’aria non era lontano dal campo sportivo del paesino ma in una zona particolarmente impervia e difficile da raggiungere e forse per questo nessuno si era accorto della presenza del cadavere. Solo quando il ragazzo, un residente del posto, si è inerpicato tra i rovi, in cerca di funghi, è avvenuta la terribile scoperta.

L’uomo ha immediatamente allertato le forze dell’ordine che sono intervenute sul posto con i reparti della scientifica per i rilievi del caso e la rimozione della salma. Sul luogo sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Carrara, supportati dai volontari del Soccorso Alpino locale che hanno recuperare i resti.

Sul posto raccolti anche tutti i reperti utili al fine di ricostruire quanto accaduto ma ora le indagini si concentrano soprattutto nel dare un nome e una identità alla vittima. Dai primissimi rilievi sul posto, un’area di proprietà privata, pare che il cadavere fosse lì da diverse settimane anche se l'estate e il caldo potrebbero aver accelerato il processo di decomposizione.

Sul cadavere però probabilmente saranno disposti ulteriori accertamenti come l’autopsia per chiarire esatta causa di morte e tempi del decesso. La salma è in obitorio a disposizione dell’autorità giudiziaria e al momento non si esclude nessuna ipotesi. Una di queste è che possa trattarsi di un uomo scomparso in zona all’inizio di luglio.