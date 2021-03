Una ragazza di 18 anni è stata vittima di violenza sessuale: i fatti sono avvenuti ieri sera nei giardinetti di via Balilla, nelle vicinanze della scuola media di Carbonia, in Sardegna. La 18enne è stata dimessa dall’ospedale di Iglesias. La giovane è ancora molto turbata, ma è stata dimessa dall’ospedale sardo. I carabinieri, intanto, hanno ricostruito nel dettaglio quanto avvenuto nella serata di ieri. La vittima era nelle vicinanze dei giardinetti con alcuni amici, poi si è allontanata un attimo per una necessità. A quel punto è arrivato un uomo di 28 anni, che è stato successivamente arrestato. L’uomo ha avvicinato la ragazza, aggredendola e immobilizzandola, prima di abusare di lei.

La vittima 18enne è riuscita a sfuggire dopo aver colpito l’assalitore con una testata, dando poi l’allarme. I carabinieri della compagnia di Carbonia sono subito arrivati ai giardinetti di via Balilla. La vittima è stata immediatamente accompagnata in ospedale dove è stata visitata. I militari, invece, si sono messi in cerca dell’autore della violenza e hanno rintracciato l’uomo in poco tempo, grazie anche alle testimonianze dei ragazzi che si trovavano in zona, consentendo anche il riconoscimento della vittima. L’uomo è stato portato in carcere con l’accusa di violenza sessuale.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l’uomo avrebbe avvicinato la ragazza con la scusa di chiederle una sigaretta, prima di avventarsi contro di lei. L'aggressore era già noto alle forze dell’ordine. Per la sua individuazione è stata fondamentale anche la testimonianza della stessa vittima della violenza. I fatti sono avvenuti intorno alle 21.30 di sabato sera. I militari fanno sapere, inoltre, che lo stesso uomo protagonista della violenza era stato già protagonista, in passato, di altri reati, di cui alcuni legati all’uso di droghe.