Carabiniere accoltellato a Torino mentre tenta di sventare una rapina, fermato un 16enne Si è presentato in commissariato nella tarda serata di ieri uno dei due rapinatori che hanno ferito a coltellate un carabinieri fuori servizio intervenuto per sventare la rapina in una farmacia di Torino. I militari sono sulle tracce del complice mentre le condizioni del brigadiere ferito restano gravi ma stabili.

A cura di Chiara Ammendola

Immagine di repertorio

Ha 16 anni uno dei rapinatori fuggiti dopo aver accoltellato un carabiniere intervenuto, fuori servizio, per sventare il furto in una farmacia di Torino. Il giovane rapinatore si è presentato ieri spontaneamente al commissariato di polizia Madonna di Campagna raccontando l'accaduto prima di essere fermato dai carabinieri che sono ora sulle tracce del suo complice.

Le condizioni del militare, ricoverato all'ospedale Giovanni Bosco da ieri, sono stabili: stando a quanto si apprende è fuori pericolo ma la prognosi resta comunque riservata. È stato colpito da tre coltellate che lo hanno raggiunto al fegato e a un polmone, in una dinamica ancora da chiarire, sulla quale sono al lavoro i carabinieri di Torino. Stando a quanto ricostruito finora sembra che i due malviventi abbiano provato un colpo alla farmacia comunale 12 di corso Vercelli a Torino dove in quel momento si trovava proprio il brigadiere della Sezione antidroga della vicina compagnia carabinieri Oltredora. Il militare ha visto uno dei malviventi armato, di quella che poi si è rivelata essere una scacciacani, e ha provato a fermarlo riuscendo anche a disarmarlo, ma è stato in quel momento che il complice gli si è scagliato contro colpendole con tre fendenti. I due, presi i soldi in cassa, sono poi fuggiti in sella a uno scooter.

Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente della regione Piemonte che in un post condiviso sulla propria pagina Facebook ha espresso la propria vicinanza alla famiglia del carabiniere ferito: "Questa notizia ci riempie di tristezza. Ci stringiamo alla famiglia del brigadiere dei carabinieri che pur essendo fuori servizio non ha esitato a mettere la propria vita in pericolo per sventare una rapina – ha scritto il governatore piemontese – speriamo con tutto il cuore che le sue condizioni migliorino". Anche il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha voluto indirizzare ai famigliari dell'uomo e al comandante generale dell'Arma dei carabinieri Teo Luzzi il proprio pensiero: "Nel gesto coraggioso, altruista e ispirato dal profondo senso del dovere del Brigadiere riconosco i valori espressi dall'Arma dei Carabinieri ogni giorno al servizio dei cittadini e del Paese – le parole del ministro – a lui l'augurio di una pronta guarigione".