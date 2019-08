in foto: immagine di repertorio

Due persone hanno perso la vita in un grave incidente avvenuto questa mattina, 26 agosto, al lago di Canzolino, in provincia di Trento. La loro auto, uscita di strada autonomamente, è finita nello specchio d'acqua. A bordo c'erano sicuramente due persone, una coppia e un cane, rimasto incastrato all'interno del mezzo. A lanciare l'allarme verso le 11.30 i gestori dell'hotel Aurora che si trova sulla sponda del lago. I due, nel panico, avrebbero urlato di non saper nuotare, prima di inabissarsi nelle acque del lago, tra Madrano e Pergine in Valsugana, all'altezza di una semicurva nei pressi dell’albergo, dove non è presente il guard rail perché c'è il parcheggio della stessa struttura.

Chi sono le due persone morte

Sul posto sono arrivati i soccorritori, che con l’ausilio dei sommozzatori, hanno recuperato le salme. La coppia – 77 anni lei e 83 anni lui – era residente in Trentino. Inizialmente si pensava che nella vettura vi fosse una terza persona. Ma dopo aver scandagliato tutta l'area del lago dove si è immersa l'auto, lo si è escluso. La terza presenza era come detto un cane, deceduto nell'incidente.

Com'è avvenuto l'incidente

Sulla dinamica della tragedia sono in corso degli accertamenti. Sembra che l'auto fosse parcheggiata e un errore del guidatore nel mettere la retromarcia abbia fatto finire il mezzo in acqua. Dalle prime testimonianze raccolte dal quotidiano locale Il Dolomiti, la macchina si sarebbe inabissato molto lentamente ma la coppia di anziani che si trovava all’interno, non è riuscita a liberarsi prima di finire totalmente sott’acqua. Sul posto è giunto anche l'elicottero di Trentino Emergenza e i carabinieri stanno svolgendo le indagini.