Camion si ribalta in curva e schiaccia un’auto, morta una donna: Susanna Zuffoli aveva 58 anni

Un tir si è ribaltato e ha schiacciato un’auto a Molinella, uccidendo una donna di 58 anni. La vittima si chiamava Susanna Zuffoli. Sul posto 118, Vigili del Fuoco e Carabinieri. Inutile l’intervento dei soccorritori, la 58enne è deceduta sul colpo.

Foto Facebook sindaco Bruno Bernardi.

Susanna Zuffoli, 58 anni, è morta in un grave incidente, avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 2 dicembre, alle porte di Molinella (Bologna). La vettura su cui viaggiava la donna, nata a Medicina (Imola) ma residente nel Ferrarese, è rimasta schiacciata da un tir che si è ribaltato sulla strada.

Il sinistro, ricostruiscono i quotidiani locali, sarebbe avvenuto intorno alle 9. Zuffoli era a bordo della sua Yaris in via Romagne, quando il camion, che trasportava dell'asfalto e proveniva dal senso opposto, si è rovesciato in curva.

L'automobile è stata travolta dal mezzo pesante ed è rimasta schiacciata sotto al rimorchio. A quanto si apprende, la 58enne, purtroppo, è deceduta sul colpo. A nulla sarebbero serviti gli sforzi dei sanitari giunti sul posto con diversi mezzi, insieme ai Vigili del Fuoco che hanno estratto il corpo della donna dalla vettura distrutta.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Molinella che si sono occupati di svolgere i rilievi utili alla ricostruzione della dinamica dell'incidente e per chiarire eventuali responsabilità.

Il camionista, un giovane di 38 anni, dovrà rispondere del reato di omicidio stradale. Il traffico è stato interrotto in entrambe le direzioni di marcia per permettere le operazioni di recupero e messa in sicurezza dell’area.

Come ricorda Il Resto del Carlino, alcune settimane fa il sindaco di Molinella, Bruno Bernardi, ha inviato una mail chiedendo alla Città Metropolitana di intervenire perché la strada dove è avvenuto l'incidente è l'unica al momento percorribile dai mezzi pesanti dopo le chiusure delle altre arterie dopo l'alluvione.

"Serve al più presto un piano di riqualificazione delle strade provinciali e, oggi più che mai, abbiamo bisogno che arrivino le risorse legate all’alluvione per poter intervenire anche sulla manutenzione delle strade comunali. Non è un caso che il documento condiviso sia stato inviato anche in Regione: la sicurezza stradale non può più aspettare", ha scritto su Facebook.

Zuffoli era sposata e madre di due figli di 24 e 27 anni. Lavorava in un centro per l’impiego a Minerbio (Bologna), dove è probabile che si stesse recando quando è stata travolta dal mezzo pesante.

La 58enne era conosciuta nella piccola di Campotto d'Argenta, dove abitava con i familiari. "Ci tengo ad esprimere la mia vicinanza alla famiglia e il cordoglio dell'amministrazione per questa tragedia terribile che ha scosso il nostro territorio – ha detto il sindaco di Argenta, Andrea Baldini -. Una fatalità tremenda per cui non ci sono altre parole".