Camion sbanda, abbatte il muro dell’abitazione e rimane incastrato con la cabina in una stanza Il camionista estratto dopo un’ora, ha riportato ferite alle gambe. Nessun ferito ma tanto spavento per gli abitanti della casa i località Calabrina, a Cesena.

A cura di Antonio Palma

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi in un’abitazione di Cesena quando un pesante camion ha sbandato all’altezza di un incrocio, è entrato nel giardino e ha sfondato un muro della casa dove è rimasto completamente incastrato con la cabina di guida in una delle stanze.

L’assurda quanto drammatica scena in località Calabrina, sulla via Cervese, dove per diversi minuti si è temuto il peggio anche perché la casa è abitata e in quel momento all’interno erano presenti diverse persone.

Alla fine fortunatamente non si registrano feriti tra i residenti, che erano lontano dalla stanza interessata al momento dello schianto, mentre lo stesso autista del mezzo pesante, pur ferito, è stato estratto vivo dalle lamiere e dai detriti e portato in ospedale dove è stato ricoverato ma non sarebbe in pericolo di vita.

Lo schianto nel primo pomeriggio di lunedì 12 settembre erano circa le 14.30 quando il lungo tir, per motivi tutti da accertare, ha centrato prima un’auto parcheggiata a bordo strada dall’altra parte dell’incrocio, distruggendola, poi è andato dritto al bivio, abbattendo con facilità il piccolo muretto perimetrale della casa con la recinzione sovrastante e infine si è andato a conficcare dentro l’abitazione.

Per liberare il camionista 54enne, i vigili del fuoco accorsi sul posto hanno dovuto lavorare molto a lungo con l’ausilio anche di un‘autogrù. L’uomo infatti è rimasto intrappolato nella cabina del mezzo che però lo ha protetto. Caricato su un’ambulanza del 118 e trasporto all’ospedale Bufalini di Cesena ha riportato lesioni alle gambe.

Olre ai soccorsi, sul sposto anche la polizia locale per la viabilità visto che la strada è strada chiusa al traffico con inevitabili code Una parete dell’abitazione a due piani è stata completamente distrutta e i vigili del fuoco hanno dovuto dichiarare la casa inagibile in attesa di ulteriori verifiche.