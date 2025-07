Camion cisterna sbanda, sfonda recinto e si ribalta nel giardino della casa: persi 15mila litri di vino

L’incidente a Susegana, in provincia di Treviso dove è toccato ai vigili del fuoco mettere in sicurezza la zona, dopo aver prestato i primi soccorsi all’autista del camion rimasto ferito, per contenere la dispersione dei liquidi. Il mezzo pesante infatti trasportava circa 15mila litri di vino, oltre ad avere un serbatoio con circa 200 litri di gasolio.

Momenti di paura a Susegana, in provincia di Treviso, quando un camion cisterna carico di vino ha improvvisamente sbandato in strada, sfondando il recinto di un'abitazione e ribaltandosi nel giardino di una casa privata. Il terribile incidente stradale per fortuna non ha causato vittime perché in quel momento nessuno si trovava nell'area antistante della casa e anche l'autista ha riportato solo ferite non gravi, ma sono andati persi 15mila litri di vino.

Lo schianto nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 17 luglio, in via Barca Seconda dove sono intervenuti immediatamente i sanitari del Suem 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Conegliano. È toccato ai pompieri mettere in sicurezza la zona, dopo aver prestato i primi soccorsi all'autista del camion, per contenere la dispersione dei liquidi.

Il mezzo pesante infatti trasportava circa 15mila litri di vino, oltre ad avere un serbatoio con circa 200 litri di gasolio, e quindi rappresentava un grave pericolo per i presenti ma anche per la casa dove è avvenuto l'incidente. Ingenti i danni materiali dovuti alla carambola del mezzo pesante mentre per il rischio ambientale sono in corso i rilievi da parte dell'Arpav, l'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto che è intervenuta sul posto con i propri tecnici per i rilievi.

Prima di entrare nel giardino, infatti, il camion Cisterna fuori controllo ha travolto un palo della luce e uno della rete telefonica prima di sfondare la recinzione della casa e ribaltarsi su un fianco. Ingenti i danni anche alla proprietà colpita, tra recinzioni abbattute e terreno impregnato di liquidi.

Sul posto sono intervenuti anche carabinieri e la polizia locale per effettuare i rilievi del caso che aiuteranno a stabilire l'esatta dinamica del sinistro stradale ed eventuali responsabilità.