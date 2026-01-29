Camion a fuoco in galleria sulla A1, autostrada riaperta dopo ore e traffico in tilt: code di mezzi per km

Sul posto, nella galleria delle Croci a Calenzano, sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco con autobotti e carro aria. Tratto della A1 chiuso in direzione Nord per tutto il pomeriggio e fino alle 19 con coda di veicoli che ha raggiunto anche i 15 km.

Un camion ha preso fuoco in galleria nel pomeriggio di oggi nel tratto toscano dell'autostrada A1 Milano-Napoli imponendo la chiusura di tutto il tratto stradale per ore con lunghissime code di mezzi bloccati nel traffico. L'improvviso rogo è divampato intorno alle 15 di giovedì 29 gennaio nella galleria delle Croci a Calenzano, nella città metropolitana di Firenze, coinvolgendo un mezzo pesante dotato di cella frigorifera e adibito al trasporto frutta. Le operazioni di spegnimento son andate avanti fino a sera e il tratto è stato riapreto solo poco dopo le 19.

Sul posto sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco con autobotti e carro aria, provenienti sia dal comando di Firenze che dai vari distaccamenti e dal comando di Prato. I pompieri hanno dovuto indossare i respiratori e le bombole di ossigeno per poter entrare nella galleria completamente avvolta dal fumo nero. Le operazioni di spegnimento fortunatamente si sono concluse nel migliore dei modi e non si registrano persone ferite o intossicate anche se il mezzo è andato completamente distrutto, in particolare la motrice.

L'incidente ha coinvolto la carreggiata in direzione Bologna dell'autostrada del sole nel tratto subito dopo Calenzano e prima del bivio della variante di Valico, all'altezza del km 265 e 800. Come comunica Autostrade per l'Italia, che gestisce il tratto della A1 interessato, tra Calenzano e il bivio con la A1 Direttissima, verso Bologna, è stata disposta la chiusura del tratto con una coda di veicoli che ha raggiunto anche i 15 km prima che venisse fatta defluire.

Aspi spiega che "attualmente, sul luogo dell'evento, il traffico transita su tutte le corsie disponibili" mentre "Nel tratto tra Firenze Impruneta e il bivio con la Direttissima" ci sono "10 km di coda in diminuzione". Sul posto hanno operato squadre e mezzi di Aspi "per portare a termine gli interventi di messa in sicurezza della porzione di calotta danneggiata dalle fiamme, attività imprescindibile per consentire la riapertura al traffico".