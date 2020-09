Tragedia sfiorata questa mattina a Caltanissetta, dove una donna che era uscita sul balcone della sua abitazione per annaffiare le piante è stata travolta dal balcone del piano superiore che all'improvviso, e per motivi ancora sconosciuti, ha ceduto. L’intera struttura, in cemento, è caduta investendo l’anziana che è rimasta ferita ma lucida ed ha potuto chiedere aiuto.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco, i sanitari del 118, agenti della Polizia di Stato, carabinieri e vigili urbani e il pubblico ministero di turno per l’avvio delle indagini atte a chiarire i motivi di quanto accaduto. La signora è stata tratta in salvo dai pompieri che con l’ausilio di una scala sono riusciti a liberare la donna rimasta intrappolata sotto le macerie. In seguito la signora, 78 anni, è stata trasportata in ospedale dagli operatori del 118. Ha subito ferite, una frattura alla gamba e traumi da schiacciamento, ma fortunatamente la sua vita non è in pericolo. Resta ora da capire cosa sia accaduto e come mai il balcone del piano superiore sia improvvisamente crollato con conseguenze che solo la buona sorte ha fatto sì non fossero drammatiche.