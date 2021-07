Archiviato l'esame di Maturità e in attesa di conoscere quali saranno le regole Covid per il rientro a scuola a settembre tra mascherine e distanziamento, che ancora non si conoscono, le Regioni hanno reso noto il calendario scolastico 201-2022 con le date dell'inizio delle lezioni, i ponti e le feste che ovviamente non mancheranno. La prima a partire sarà la provincia autonoma di Bolzano: tutti in classe a partire da lunedì 6 settembre. Una settimana dopo, cioè lunedì 13 settembre, riaprono le scuole di Lombardia e Lazio, poi mercoledì 15 è la volta della Campania, e così via fino a Puglia e Calabria, le ultime a rientrare in aula lunedì 20 settembre. Per quanto riguarda le chiusure, anche in questo si procede in ordine sparso, ma in tutto le Regioni la fine dell'anno scolastico è previsto fra l’8 e il 16 giugno 2022.

Quando comincia la scuola a settembre 2021

È la provincia autonoma di Bolzano, dunque, ad inaugurare l'anno scolastico 2021-2022. Seguono in ordine sparso le altre regioni, fino a Calabria e Puglia, che per ultime chiudono il calendario di inizio delle lezioni. La fine dell'anno scolastico è invece fissato fra l’8 e il 16 giugno 2022. All'appello mancano ancora Umbria, Sicilia, Sardegna ed Emilia Romagna, che ancora devono dare comunicazione. Ecco, di seguito, il calendario regione per regione con le date di inizio e fine scuola:

Campania : dal 15 settembre 2021 all'8 giugno 2022;

Friuli Venezia Giulia : dal 16 settembre 2021 all'11 giugno 2022;

Lombardia: dal 13 settembre 2021 all'8 giugno 2022;

Piemonte: dal 13 settembre 2021 al 9 giugno 2022;

Puglia: dal 20 settembre 2021 al 9 giugno 2022;

Toscana : dal 15 settembre 2021 al 10 giugno 2022;

Provincia di Bolzano : dal 6 settembre 2021 al 16 giugno 2022;

Provincia di Trento : dal 13 settembre 2021 al 10 giugno 2022;

Valle D'Aosta : dal 13 settembre 2021 all'8 giugno 2022;

Veneto: dal 13 settembre 2021 all'8 giugno 2022;

Lazio: dal 13 settembre 2021 all'8 giugno 2022;

Molise: dal 13 settembre 2021 all'8 giugno 2022;

Basilicata: dal 15 settembre 2021 all'8 giugno 2022;

Abruzzo: dal 13 settembre 2021 all'8 giugno 2022;

Liguria: dal 15 settembre 2021 al 10 giugno 2022.

Ponti e festività dell'anno scolastico 2021-2022

Per quanto riguarda i ponti e le festività nazionali del prossimo anno scolastico, le feste di Natale vanno generalmente da giovedì 23 dicembre a giovedì 6 gennaio, anche se alcune regioni hanno deciso di posticipare il rientro direttamente al 10 gennaio, come Veneto, Piemonte e Puglia. Pasqua, invece, va da giovedì 14 aprile fino a martedì 19 aprile. La festa di Ognissanti, che cade il primo novembre, è di lunedì, così come la festa della Liberazione mentre il primo maggio 2022 è di domenica. Ecco di seguito l'elenco delle festività:

lunedì 1 novembre 2021: Tutti i Santi;

mercoledì 8 dicembre 2021: Immacolata concezione;

25 dicembre 2021: le vacanze vanno dal 23 gennaio al 6 gennaio (o al 10) e comprendono anche Santo Stefano, Capodanno e l'Epifania;

domenica 17 aprile 2022: Pasqua;

lunedì 18 aprile 2022: Lunedì dell’Angelo;

lunedì 25 aprile 2022: Festa della Liberazione;

domenica 1 maggio 2022: Festa del Lavoro;

giovedì 2 giugno 2022: Festa nazionale della Repubblica.

Alcune regioni faranno festa anche a Carnevale (tra il 28 febbraio e il 2 marzo), come nel caso di Lombardia, provincia autonoma di Bolzano e Trento, Friuli Venezia Giulia, Campania, Piemonte e Veneto.