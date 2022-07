Caldo estremo, da domani picco dell’ondata: temperature oltre i 40 gradi, bollino rosso in 9 città In arrivo il picco dell’ondata di caldo africano che da giorni sta colpendo l’Italia: secondo le previsioni meteo, da domani mercoledì 20 luglio le temperature supereranno i 40 gradi in numerose città. Sono 9 quelle da bollino rosso secondo il Ministero della Salute: l’elenco.

A cura di Ida Artiaco

Foto di Spencer Platt/Getty Images.

Secondo le previsioni meteo da domani, mercoledì 20 luglio, arriverà il picco dell'ondata di caldo estremo che sta colpendo l'Italia ormai da giorni.

Le temperature arriveranno a sfiorare i 40 gradi, e per questo il Ministero della Salute ha fatto scattare l'allerta massima in ben 9 città da bollino rosso dove c'è un maggior rischio per la salute dei cittadini per colpi di calore. Ecco, nel dettaglio, cosa dovremo aspettarci.

Le città da bollino rosso domani

Secondo il bollettino del Ministero della Salute, il livello di allerta 3, il più alto, da "bollino rosso", scatterà domani mercoledì 20 luglio in nove città, e cioè Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Genova, Latina, Perugia, Rieti e Roma, in aumento rispetto alle 5 di oggi (Bolzano, Brescia, Firenze, Latina e Perugia). Livello di allerta 2 ("bollino arancione"), invece, sempre domani in sette, cioè Campobasso, Frosinone, Milano, Pescara, Torino, Verona e Viterbo.

Il Ministero ricorda che il livello di allerta 3 riguarda "condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche"; il livello di allerta 2 "condizioni meteo che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili".

Le previsioni meteo di mercoledì 20 luglio

Da domani, mercoledì 20 luglio, ci sarà il picco dell'ondata di caldo africano che sta colpendo l'Italia da giorni. Confermate anche le previsioni di un ulteriore rialzo delle temperature: le percepite nelle prossime ore segneranno picchi di 40 gradi a Firenze, 38 a Latina, 37 a Bologna, Brescia, Frosinone, Milano, Roma e Verona. Questa nuova fiammata africana potrebbe durare per qualche giorno: almeno fino a venerdì 22 non ci sarà scampo al caldo estremo.