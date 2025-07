Caldo e oltre 40 gradi al Sud: giovedì 24 luglio bollino rosso a Palermo e Campobasso, arancione in 7 città

Ancora caldo africano sulle regioni del sud domani 24 luglio con temperature anche oltre i 40 gradi su Sicilia, Basilicata, Calabria e Salento. Il bollettino relativo alle ondate di calore curato dal ministero della Salute segnala bollino rosso a Palermo e Campobasso e arancione in 7 città. Temperature in calo al nord.

Il caldo torrido di questa estate continua a farsi sentire, in particolare al centro sud dove nei prossimi giorni assisteremo a una nuova fiammata di caldo africano mentre al nord un vortice ciclonico farà abbassare le temperature portandole anche a livelli sotto la media del periodo. Sulle regioni meridionali ancora punte oltre i 40 gradi su Sicilia, Basilicata, Calabria e Salento e anche per domani, giovedì 24 luglio, il bollettino relativo alle ondate di calore curato dal ministero della Salute segnala bollino rosso a Palermo e Campobasso e arancione in 7 città.

Allerta caldo giovedì 24 luglio: bollino rosso a Palermo e Campobasso

Il bollettino del Ministero della Salute per le ondate di calore indica per la giornata di domani, giovedì 24 luglio, bollino rosso a Palermo e Campobasso dove si raggiungeranno rispettivamente i 37 e 34 gradi ma con ondate persistenti di caldo per più giorni consecutivi che aggravano la situazione. Caldo torrido in particolare in Sicilia dove domani avremo bollino arancione anche a Catania e Messina con 38 gradi percepiti. Bollino arancione anche a Bari, Frosinone, Perugia, Pescara e soprattutto a Reggio Calabria dove la temperatura percepita, cioè tenendo conto anche dell'umidità, sarà di 40 gradi. Allerta gialla invece per Ancona, Bologna, Cagliari, Firenze, Latina, Rieti, Roma e Trieste.

Le previsioni meteo per domani

Per la giornata di domani, giovedì 24 luglio, cielo generalmente nuvoloso ovunque al nord e con piogge diffuse anche di forte intensità su Piemonte e Lombardia. Fenomeni meno intensi invece su basso Veneto e Romagna. Possibili isolati piovaschi anche nelle aree interne appenniniche del centro e sulla Sardegna settentrionale mentre sul resto dell’Isola e sul centro sud ancora temperature elevate con particolare intensità su Puglia, Basilicata e Sicilia dove avremo punte oltre i 40 gradi centigradi. In generale temperature minime in aumento sulle regioni centro-meridionali e stazionarie o in lieve diminuzione sulle restanti regioni. Massime in aumento sulle regioni meridionali, sulla Sicilia e sulla Sardegna meridionale, stazionarie sulle regioni del centro e in diminuzione sui restanti settori.