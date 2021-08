Calabria, zia e nipote morti bruciati sull’Aspromonte: volevano proteggere l’uliveto dall’incendio C.M.,53 anni, e C.A., 34 anni, rispettivamente zia e nipote, sono morti in un incendio a San Lorenzo, sulle pendici dell’Aspromonte in provincia di Reggio Calabria. Pare stessero tentando di evitare che le fiamme raggiungesse un uliveto di loro proprietà.

A cura di Biagio Chiariello

Due persone, C.M.,53 anni, e C.A., 34 anni, rispettivamente zia e nipote, sono morte per ustioni dovute all’incendio di vaste proporzioni che ha interessato l’area di San Lorenzo, un comune sulle pendici dell'Aspromonte in provincia di Reggio Calabria. Secondo quello che si apprende le due vittime sono state investite dalle fiamme mentre tentavano di evitare che l'incendio raggiungesse un uliveto di loro proprietà. I cadaveri sono stati trovati intorno alle 14.45 in località "Gutta", nell'area del Parco Nazionale d'Aspromonte. Sul posto stanno operando due squadre dei vigili del fuoco e cinque canadaiar, presenti anche la Polizia di stato, la Stazione Carabinieri di Bagaladi e l’Arma forestale del Parco d’Aspromonte.