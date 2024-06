video suggerito

Cade in piscina mentre gioca ad una festa di classe, bimbo di 4 anni in coma: soccorso da un papà Un bimbo di 4 anni di Mirandola è in coma dopo essere caduto in una piscina durante una festa a casa di una amichetta di classe. Il proprietario di casa: “Abbiamo sentito piangere, sono andato a vedere cosa fosse successo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attimi di paura ieri a Mirandola (Modena): un bimbo di 4 anni è in coma dopo essere caduto in una piscina in legno durante una cena con gli amichetti di classe della scuola materna. A intervenire per primo è stato il proprietario di casa dove erano in corso i festeggiamenti. L'uomo ha praticato al piccolo il messaggio cardiaco, appreso nell'azienda dove lavora, fino a quando non sono arrivati i soccorsi.

L'episodio si è verificato venerdì scorso a Mirandola in un'abitazione dove alcuni genitori avevano organizzato una cena con i loro figlioletti, tutti compagni di scuola. I bambini hanno cominciato a correre per il prato e a giocare, ma uno di loro è riuscito a sfuggire al controllo dei genitori e si è arrampicato sul cancelletto in legno, chiuso con un lucchetto, per poi cadere in piscina, dove c'erano circa 70 centimetri d'acqua.

Quando il proprietario di casa si è reso conto di quello che stava succedendo ha cominciato ad effettuare le manovre di rianimazione e chiamato i soccorsi. "Abbiamo sentito piangere, sono andato a vedere cosa fosse successo. Mia figlia mi ha detto che non lo trovava e ho buttato un occhio verso la piscina. Ho visto che il telo era spostato: mi sono avvicinato verso la casetta in legno, pensando si fosse nascosto dietro ma poi ho notato la sagoma: era a testa in giù nell’acqua. L'ho tirato fuori: avevo fatto il corso di primo soccorso anni fa in azienda, nel settore biomedicale. Ero l’addetto al primo soccorso. Mi sono venute in mente le nozioni che ci diede la ragazza quando abbiamo fatto il corso: ci insegnò anche una parte legata ai bambini. Ho iniziato subito a soffiare aria, a fargli buttare fuori l’acqua insieme a suo padre e ad un altro papà: ci siamo dati il cambio in tre per il massaggio cardiaco mentre, in videochiamata, l’operatore del 118 ci spiegava come fare", ha raccontato l'uomo al Resto del Carlino.

Leggi anche Bimbo di 7 anni travolto e ucciso da un trattore: il papà alla guida indagato per omicidio colposo

Il bambino, dopo essere stato stabilizzato dai sanitari intervenuti sul posto, è stato infine trasportato in elisoccorso all'ospedale Maggiore du Bologna dove è ricoverato nel reparto di terapia intensiva pediatrica.