Cade dall’impalcatura e precipita per 10 metri: operaio muore nel cantiere a Reggio Emilia Continua la strage dei morti sul lavoro in Italia, l’ultimo tragico incidente nel primo pomeriggio di ogginel Reggiano dove un operaio edile è morto dopo essere precipitato da una impalcatura di un cantiere a Borzano di Albinea. La vittima è un lavoratore di 56 anni che era impegnata su una impalcatura allestita per la sistemazione del tetto di una abitazione.

A cura di Antonio Palma

Non si ferma la strage dei morti sul lavoro in Italia, l'ultimo tragico incidente nel primo pomeriggio di oggi giovedì 30 settembre, nel Reggiano dove un operaio edile è morto dopo essere precipitato da una impalcatura di un cantiere su cui si trovava nel territorio del comune di Albinea. L'operaio, per causa ancora da accertare, è scivolato precipitando nel vuoto da un'altezza di circa dieci metri schiantandosi al suolo. La vittima è un lavoratore di 56 anni residente sempre in provincia di Reggio Emilia. L'allarme è scattato in un cantiere di via Ariosto, in località Borzano, quando erano circa le 14 di questo pomeriggio,.

Dopo la chiamata di emergenza da parte degli stessi colleghi del cinquantaseienne che hanno assistito alla terribile scena, sul luogo della tragedia sono accorsi in poco tempo i sanitari del 118 ma purtroppo ogni sforzo per salvare l'operaio si è rivelato vano. I soccorritori hanno provato a rianimarlo ma troppo gravi si son rivelate le lesioni riportate nell'impatto col suolo. La caduta non ha dato scampo al 56enne che è stato dichiarato morto sul sposto. Secondo le prime notizie, l'uomo, per conto della ditta della quale era dipendente, era impegnato su una impalcatura allestita per la sistemazione del tetto di una abitazione quando, per motivi da accertare, è scivolato precipitando.

Sul luogo dell'accaduto anche i carabinieri di Albinea e il personale del Servizio prevenzione e sicurezza della Medicina del Lavoro della locale asl a cui spetterà il compito di ricostruire la dinamica dei fatti ed eventuali mancanze in materia di sicurezza sul lavoro. L'incidente di oggi è solo l'ennesima tragedia che si è consumata sul lavoro in queste ultime settimane e che ha spinto in sindacati a chiedere al governo un immediato intervento per risorse e mezzi per i controlli e sanzioni per chi non rispetta le norme sula sicurezza sul lavoro.