Cade dalla finestra mentre fa le pulizie: morta sul colpo la 51enne Claudia Udrescu Claudia Udrescu, 51 anni, è precipitata nel vuoto dalla finestra della sua abitazione in via Mattie 14 a Torino, morendo sul colpo. La donna stava facendo le pulizie in casa quando ha perso improvvisamente l'equilibrio.

A cura di Gabriella Mazzeo

Claudia Udrescu

Una donna è morta nella mattinata di ieri, domenica 2 febbraio, in un condominio di via Mattie 14. La 51enne Claudia Udrescu, di origini romene ma in Italia da svariati anni, secondo quanto ricostruito, stava facendo le pulizie nella sua abitazione nel quartiere san Paolo a Torino quando ha perso l'equilibrio ed è caduta giù.

La vittima si trovava su una scala ed era intenta a sistemare le tende alle finestre: durante la caduta, avrebbe sbattuto la testa contro una balaustra perdendo così i sensi. In casa al momento della tragedia c'era anche il suo compagno che ha subito allertato i soccorritori.

Nonostante l'intervento tempestivo del personale medico e dei sanitari del 118, per la donna non vi è stato purtroppo nulla da fare: Claudia Udrescu è infatti morta sul colpo subito dopo la caduta. Per appurare la dinamica dei fatti, sul posto è intervenuta anche la polizia che ha raccolto la testimonianza del marito e effettuato tutti i rilievi del caso.

L'incidente domestico, secondo quanto appurato dalle forze dell'ordine, si sarebbe verificato intorno alle 11.30 del mattino di ieri, così come testimoniato anche dalla telefonata fatta al 118 dal compagno della vittima.

Al momento del fatto, l'uomo si trovava in casa con la vittima anche se, come da lui raccontato, non era nella stessa stanza. Si sarebbe accorto dell'accaduto sentendo il rumore della caduta.

Quando è entrato nella stanza dove si trovava la 51enne per controllare che fosse tutto a posto, si è reso conto che la compagna era caduta nel vuoto e ha allertato i soccorsi nel tentativo disperato di salvarle la vita. Per Claudia Udrescu però non vi era già più nulla da fare e i sanitari hanno dovuto constatarne il decesso.