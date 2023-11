Cadavere trovato in un fondo commerciale in centro a Pisa: indagini in corso Le forze dell’ordine hanno rinvenuto nella mattinata di sabato 25 novembre il corpo di un uomo all’interno di un fondo commerciale chiuso nel centro di Pisa. Gli agenti della polizia hanno risposto alle segnalazioni di alcuni cittadini che sentivano cattivo odore provenire dal locale. S’indaga sul ritrovamento.

Drammatico ritrovamento a Pisa, dove questa mattina polizia e vigili del fuoco hanno scoperto un cadavere in avanzato stato di decomposizione in un fondo commerciale chiuso nel centro della città.

Il personale della Questura locale è intervenuto nella tarda mattinata di sabato 25 novembre per rispondere ad alcune segnalazioni. Le persone avevano chiamato poiché sentivano un forte cattivo odore proveniente dal fondo commerciale chiuso in via San Martino.

La pattuglia della Squadra Volanti che si è recata sul posto ha richiesto anche l'ausilio dei Vigili del Fuoco per forzare l'ingresso del locale. All' interno i poliziotti hanno rinvenuto il corpo di un soggetto inizialmente non identificato. Sul posto sono arrivati di conseguenza anche gli uomini della polizia scientifica per i rilievi e il 118.

Il cadavere, stando a quanto appreso da Pisa Today dalle Forze dell'ordine, era in avanzato stato di decomposizione e, tenendo conto anche alla temperature di questi giorni, la morte risalirebbe verosimilmente a circa un mese fa. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno la salma è stata quindi subito trasportata nella sezione di Medicina legale.

In seguito, grazie alle indagini condotte insieme alla Polizia Scientifica, il corpo si è rivelato appartenere a un uomo nato a Pisa nel 1969 e conduttore del contratto di locazione del fondo. Secondo le prime ricostruzioni degli agenti, il decesso potrebbe essere avvenuto come conseguenza di un'impiccagione.

Al momento gli inquirenti sono impegnati nelle indagini e non escluderebbero alcuna pista. Sembra tuttavia che l’ipotesi più probabile sia quella di un gesto volontario, ma gli accertamenti delle forze dell'ordine sono ancora in concorso per determinare quali possano essere state le cause che hanno portato alla morte dell'uomo ritrovato questa mattina.