Cadavere trovato in un canale a Mirano, identificato il 24enne: è Alex Favaro. Si ipotizza il malore

È Alex Favaro il 24enne trovato morto in un canale a Mirano. Si ipotizza la caduta accidentale nel corso d’acqua e l’annegamento dopo un malore. Nessuna ipotesi è stata però accantonata del tutto.

Il sopralluogo dei Carabinieri a Cossombrato, sul luogo dove sono stati rinvenuti i due corpi

È stato identificato il giovane trovato morto alle 6 di sabato mattina nel corso d'acqua vicino a via Bastia Fuori a Mirano (Venezia), il canale Muson Vecchio. Si tratta di Alex Favaro, 24 anni, originario di Noale nel Veneziano. Sul corpo del ragazzo è stata disposta l'autopsia per chiarire le cause della morte. Ogni ipotesi resta al momento aperta: Favaro potrebbe essere scivolato nel canale a causa di un malore, finendo poi per annegare, ma non si esclude altro.

Il 24enne era sparito dopo essere uscito di casa casa visto dai genitori. I parenti hanno poi contattato le autorità non vedendolo rientrare e sabato hanno trovato il corpo in acqua a Mirano. La mamma e il papà del 24enne hanno riconosciuto alcuni segni sul corpo del ragazzo e gli investigatori hanno sciolto le riserve sulla sua identità.

Una signora aveva infatti già detto alle forze dell'ordine di aver sentito il tonfo di un corpo cadere in acqua e una voce chiedere aiuto. La donna aveva lanciato l'allarme che poi ha portato al ritrovamento del corpo. L'incidente è quindi l'ipotesi più accreditata, ma resta aperta anche quella di un possibile gesto volontario.

Le autorità stanno comunque vagliando qualsiasi pista per non lasciare nulla al caso. Il 24enne era un patito della natura e della pesca, era arrivato al canale da solo, anche se non è chiaro se fosse la sua destinazione dal principio. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco e dai sommozzatori del 115. Chi conosceva il 24enne non ha fatto riferimento a periodi di sconforto o difficoltà che possano indirizzare le indagini delle autorità su un gesto volontario del giovane. Si protende quindi per l'incidente, forse dovuto a un malore del 24enne. Il tutto verrà chiarito dagli esami autoptici che saranno effettuati sul corpo del ragazzo.