Cadavere trovato vicino ai binari della stazione Statuto a Firenze: treni in ritardo fino a 50 minuti

Rinvenuto un cadavere vicino ai binari della stazione Statuto di Firenze. In corso accertamenti della Polfer per ricostruire l’accaduto. Intanto la circolazione ferroviaria è tornata regolare.

Un cadavere è stato rinvenuto vicino ai binari della stazione Statuto a Firenze questa mattina, mercoledì primo luglio, intorno alle ore 6.15. Poco dopo sono giunte sul posto le Forze dell'ordine per gli accertamenti del caso.

Il rinvenimento è avvenuto nelle vicinanze della stazione fiorentina Statuto, posta sulla ferrovia direttissima Firenze-Roma. Al momento sono ancora in corso i rilievi della Polizia Ferroviaria e dell'autorità giudiziaria, ma la circolazione dei treni è ripresa, pur con diversi disagi per i viaggiatori.

Dal sito di infomobilità di Rfi, si apprende che la circolazione ha subìto un immediato rallentamento e alle ore 7 alcuni treni Regionali hanno subito cancellazioni e limitazioni nel percorso. Dalle ore 08.30, però, nel nodo di Firenze, la circolazione ferroviaria è tornata regolare a seguito dell’autorizzazione dalle Autorità competenti intervenute sul posto.

L'episodio ha comunque avuto significativi effetti per quanto riguarda i treni: Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno subìto rallentamenti fino a 50 minuti.

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