Cadavere di donna in un pozzo tra Martina Franca e Alberobello, si indaga: nessuna pista esclusa

Nelle campagne al confine tra Martina Franca e Alberobello è stato rinvenuto un cadavere. Il corpo, che apparterebbe a una donna, è stato recuperato dai Vigili del Fuoco in un pozzo lungo la strada provinciale 58. Indagini in corso, nessuna pista esclusa.

Immagine di repertorio.

Macabro ritrovamento nella mattinata di oggi, venerdì 9 gennaio, nelle campagne al confine tra Martina Franca e Alberobello, dove all'interno di un pozzo, situato lungo la strada provinciale 58, è stato rinvenuto un cadavere. Il corpo, a quanto si apprende, apparterebbe a una donna.

Secondo quanto è stato riportato dai media locali online, a dare l'allarme sono stati i familiari. La donna, anziana, pare soffrisse da diverso tempo di depressione.

Il suicidio era una delle prime ipotesi fatte dagli investigatori.appena è scattata la segnalazione, sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che, giunti per primi ma impossibilitati a intervenire direttamente a causa della profondità e delle condizioni del sito, hanno dovuto richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco.

I pompieri sono quindi rapidamente sopraggiunti per occuparsi delle complesse operazioni di recupero. È stato necessario anche l'impiego di una squadra di sommozzatori che hanno operato in supporto al personale di terra per portare il cadavere all'esterno del pozzo, si legge su fonti stampa.

Le attività sono state condotte con il contributo del personale dei comandi di Taranto e Brindisi che hanno operato in coordinamento per garantire la messa in sicurezza del pozzo e dell'area circostante e per recuperare il più rapidamente possibile la salma.

Sul luogo del ritrovamento del corpo sono intervenuti anche gli investigatori, a cui sono state affidate le indagini sul caso. A quanto risulta, pur valutando tutte le ipotesi, dal tragico incidente al gesto con eventuale intervento di terzi, al momento non escludono che la donna possa essersi tolta la vita gettandosi nel pozzo.

Il pozzo in questione è uno dei tanti presenti nelle campagne di questa parte di Puglia. La zona può apparire isolata a un primo sguardo ma, in realtà, si tratta di un comprensorio popolato da chi lavora nei campi.