Bus contro un’auto: il pullman finisce in un cortile privato. Gravi due 22enni Scontro tra un’automobile e un mezzo del trasporto pubblico a Jesolo. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze ed elicotteri del 118.

A cura di Biagio Chiariello

Un autobus dell'Atvo si è scontrato con una Lancia Y ed è finito nel cortile privato di una casa. Il bilancio dell'incidente avvenuto a Jesolo è di cinque feriti, di cui 2 gravi. I fatti intorno alle 13.30 di oggi 22 agosto, lungo via Gorizia.

Il bus era diretto da Punta Sabbioni, località del vicino comune di Cavallino-Treporti, a Jesolo, in via Equilio, con percorrenza urbana, lungo via Gorizia, al Lido di Jesolo. A bordo una quindicina di passeggeri. All’altezza dell’incrocio con via Palladio proveniva la Lancia Ypsilon, con a bordo due ragazze, entrambe di 22 anni: pare che l’utilitaria non abbia rispettato la precedenza.

L'automobile è andata semidistrutta nell'impatto, con la parte frontale schiacciata. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberare le due giovani rimaste incastrate nell'abitacolo. Una volta estratte, le ferite sono state affidate alle cure del 118 per il trasporto agli ospedali di Treviso e Mestre in codice rosso; le loro condizioni sono gravi.

L’autista del mezzo, che ha 61 anni (con 38 anni di servizio) ha riportato una importante ferita alla testa ed è stato portato in ambulanza al nosocomio di San Donà di Piave. Un paio di passeggeri avrebbe riportato delle lievi contusioni.

Sul posto, per la messa in sicurezza, i pompieri di Jesolo, quindi la gru dei colleghi di Mestre (necessaria per il recupero del bus). Per i rilievi di legge gli agenti della Polizia Locale. I sanitari sono intervenuti in forze, con due elicotteri e tre ambulanze.