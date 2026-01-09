Bomboletta di spray al peperoncino scoppia sul volo Ryanair Milano-Brindisi: a bordo scoppia il panico

immagine di repertorio

Momenti di paura a bordo del volo FR 3424 di Ryanair, partito da Milano Malpensa e diretto a Brindisi, quando una bomboletta di spray al peperoncino contenuta in un bagaglio a mano è esplosa accidentalmente durante il volo. L’aereo era decollato nel pomeriggio e l’episodio si è verificato a metà tratta, trasformando la cabina in uno spazio per diversi minuti difficilmente respirabile.

Secondo le testimonianze dei passeggeri, lo spray ha saturato l’aria causando bruciore agli occhi e alle vie respiratorie, scatenando il panico. In molti, senza capire immediatamente cosa stesse accadendo, hanno temuto un problema tecnico grave. Alcuni si sono spostati precipitosamente dalle file centrali verso la parte anteriore e posteriore dell’aereo, nonostante i tentativi dell’equipaggio di mantenere la calma e l’ordine, in una fase resa ancora più delicata dalla presenza di una moderata turbolenza.

“L’aria era diventata irrespirabile e si è diffuso il panico”, ha raccontato sui social un passeggero, Marco Fumarola, che ha anche pubblicato una foto dell’intervento delle forze dell’ordine una volta a terra. “Le persone si sono accalcate, nessuno capiva cosa stesse succedendo. Mi chiedo come un dispositivo considerato uno strumento per stordire sia potuto passare dai controlli di sicurezza”.

Un’altra viaggiatrice ha confermato la confusione dei primi minuti: “È successo a metà volo, il panico è stato generale. In tanti pensavano a un guasto serio dell’aereo. Solo dopo si è parlato dello spray. Pare abbia avuto una perdita a causa della pressurizzazione, ma resta assurdo che fosse a bordo”.

L’atterraggio a Brindisi è avvenuto regolarmente e senza ulteriori criticità. Una volta a terra, sul velivolo sono saliti gli agenti della Polizia di frontiera, che hanno effettuato i controlli e individuato la proprietaria del bagaglio contenente la bomboletta. La donna sarà denunciata per inosservanza delle norme sulla sicurezza della navigazione: lo spray al peperoncino, pur essendo di libera vendita, non è consentito nel bagaglio a mano sugli aerei.

A segnalare formalmente l’accaduto alle autorità è stato lo stesso comandante del volo.