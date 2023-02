Bolzano, 12enne in gita precipita dal balcone dell’hotel: “Voleva fare scherzo ai suoi compagni di classe” Il ragazzino tedesco, in Alto Adige con la classe e le insegnanti, è ora ricoverato al San Maurizio di Bolzano in gravi condizioni.

La sua intenzione era fare uno scherzo ai suoi compagni di classe. Ma quel gioco ha rischiato di trasformarsi in tragedia per un dodicenne di una classe delle scuole medie arrivata dalla Germania in gita scolastica a San Giovanni in valle Aurina in Alto Adige. Il ragazzino è caduto dal balcone della camera al secondo piano dell'albergo nel quale alloggiava col resto della scolaresca: ora è in condizioni giudicate gravi.

I fatti sono avvenuti nella giornata di ieri 12 febbraio. Secondo le prime testimonianze raccolte dai carabinieri il dodicenne era uscito sul balcone e voleva andare da una stanza all’altra passando dal cornicione quando è scivolato ed è caduto: ma evidentemente è scivolato ed è precipitato al suolo. Non si esclude comunque che possa essere rimasto chiuso fuori e stesse provando a rientrare in albergo.

Dopo i primi soccorsi durante i quali le condizioni sono apparse subito molto serie, sul posto compiuti dagli operatori della Croce Bianca, il ragazzo è stato trasportato all'ospedale San Maurizio di Bolzano dall'elicottero di emergenza Pelikan. Sul posto anche il Soccorso alpino della Valle Aurina e la pastorale d'urgenza. A 24 ore dall’incidente l’Azienda sanitaria ha confermato che le sue condizioni rimangono gravissime.

Il giovane è originario di Dorstadt, paesino di poco più di 600 abitanti nel Niederschsen, poco distante da Braunschweig, e si trovava in gita scolastica in valle Aurina. I compagni sono sotto shock e insieme agli insegnanti stanno già organizzando il rientro in Germania.