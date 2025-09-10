Bologna, fanno sesso a piazza Maggiore. Denunciati: “Voi carabinieri non avete di meglio da fare?”

Una coppia, lui 58 anni e lei 45, è stata sorpresa a fare sesso sui gradini di San Petronio, a Bologna. Due testimoni hanno chiamato i carabinieri, che li hanno denunciati per atti osceni in luogo pubblico. I due (con precedenti penali) hanno reagito chiedendo ai militari: “Non avete di meglio da fare?”.

immagine di repertorio

Momenti di imbarazzo e incredulità hanno animato lunedì sera piazza Maggiore a Bologna, quando una coppia ha scelto i gradini della basilica di San Petronio per dare libero sfogo alla propria passione. Protagonisti della vicenda un uomo di 58 anni e una donna di 45, che attorno alle 23.30 si sono lasciati travolgere dall’impeto, dimenticando completamente di trovarsi in pieno centro storico, tra famiglie, turisti e cittadini intenti a trascorrere la serata nei locali della piazza.

Ululati e gemiti hanno catturato l’attenzione di alcuni testimoni, due donne in particolare, che hanno deciso di chiamare i carabinieri del Radiomobile. Al loro arrivo, i militari hanno sorpreso i due mentre erano nel pieno dell’atto sessuale. Storditi dall’interruzione, i protagonisti non hanno esitato a rimproverare gli agenti: “Voi carabinieri non avete di meglio da fare?”, avrebbe chiesto l’uomo, mentre la compagna lo rimproverava per la figuraccia davanti al pubblico.

Secondo quanto ricostruito, tutto è iniziato con baci appassionati sui gradoni della basilica, che hanno presto fatto salire la temperatura. La situazione è degenerata quando la donna si è spogliata e l’uomo ha iniziato a praticarle un rapporto orale, senza alcuna remora rispetto alla presenza di passanti, tra cui anche bambini. L’intervento dei carabinieri ha interrotto una performance che, secondo chi ha assistito, avrebbe reso rosso perfino un professionista del settore.

Da successivi accertamenti è emerso che i due non erano sotto l’effetto di alcol. L’uomo ha precedenti penali, mentre la donna ha un unico precedente di polizia. Non vivono in strada, ma gravitano occasionalmente nei pressi di piazza Maggiore. Dopo essere stati fatti rivestire e ricomporre, entrambi sono stati denunciati per atti osceni in luogo pubblico, con l’invito a riservare le proprie manifestazioni d’affetto alla privacy della camera da letto, lontano dallo sguardo del santo patrono.

L’episodio riporta alla memoria altri momenti controversi che hanno visto protagonista il sagrato di San Petronio, come la proiezione, qualche anno fa, di un film a luci rosse sul maxi schermo del cinema in piazza. Questa volta, però, il copione si è svolto in orario serale, con la piazza ancora piena di persone, rendendo la scena ancora più sorprendente e provocatoria.

I carabinieri hanno effettuato i rilievi per accertare con precisione la dinamica dei fatti, mentre la notizia, riportata da Il Resto del Carlino, ha già suscitato stupore e commenti tra i cittadini, divisi tra sconcerto e incredulità per una passione che ha sfidato norme, decoro pubblico e buon senso.