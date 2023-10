Bologna, 14enne palpeggiata e baciata alle giostre poi trascinata verso il cimitero La giovane ha subito una violenza sessuale alle giostre della sagra di San Luigi Gonzaga, che si è svolta la scorsa settimana. Arrestato un ragazzo di 21 anni.

A cura di Davide Falcioni

Immagine di repertorio

Una 14enne bolognese è rimasta vittima di violenza sessuale alle giostre della sagra di San Luigi Gonzaga, che si è svolta la scorsa settimana: i carabinieri hanno arrestato un 21enne, di origini marocchine e incensurato. La giovane era in compagnia di alcune amiche quando intorno alle 21 e 30 del 23 settembre – secondo quanto riferito ai militari – sarebbe stata palpeggiata e baciata sulla bocca contro la sua volontà.

Non solo: il ragazzo l’avrebbe afferrata per un braccio e trascinata verso il cimitero cittadino di San Giorgio di Piano; ad evitare che la situazione degenerasse ulteriormente sarebbe stato l'intervento di alcuni passanti, che avrebbero costretto il 21enne a liberarla. La ragazzina, in evidente stato di choc, è fuggita e ha telefonato alla madre, che è arrivata sul posto e ha telefonato al 112.

I Carabinieri della Centrale Operativa di San Giovanni in Persiceto hanno attivato le ricerche: il presunto autore è stato identificato qualche giorno dopo, durante la fase investigativa, dai Carabinieri della Stazione di San Giorgio di Piano, coordinati dalla Procura della Repubblica di Bologna. Il giovane è stato quindi fermato ed interrogato, ed è ora indagato.