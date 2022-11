Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di sabato 26 novembre regione per regione Il bollettino Covid aggiornato di oggi, sabato 26 novembre, con i dati su contagi, morti e ricoveri regione per regione laddove disponibili a livello giornaliero.

A cura di Chiara Ammendola

Arrivano anche oggi sabato 26 novembre, i dati su contagi, morti e ricoveri Covid da alcune Regioni, anche se il bollettino nazionale, per volere del ministro della Salute, Orazio Schillaci, è diventato settimanale: l'ultimo è stato pubblicato ieri. Questi invece sono i numeri aggiornati alle ultime 24 ore sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid in Toscana: 1.969 nuovi casi e 10 decessi

Sono 1.969 i nuovi contagi da covid in Toscana secondo il bollettino di oggi, 26 novembre. Si registrano inoltre altri 10 morti. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.518.446. I guariti crescono dello 0,1% (996 persone).

Al momento sono 64.360 i positivi, +1,5% rispetto a ieri. Di questi 496 (2 in meno rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 19 (3 in più) si trovano in terapia intensiva.

Covid Lazio: 3209 contagi e 9 decessi

Nel Lazio, come riferisce l'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato, sono stati registrati 3209 nuovi casi Covid e 9 morti. Ci sono 5 pazienti ricoverati in meno rispetto a ieri

Covid in Trentino: 234 nuovi casi e un decesso

I nuovi casi di Covid-19 registrati i Trentino nelle ultime 24 ore sono stati 234. Un nuovo decesso segnalato, mentre i pazienti ricoverati in ospedale sono 42, di cui 2 in rianimazione.

Covid in Calabria: 510 contagi e 2 morti

Sono 510 i nuovi contagi da covid in Calabria su 2.731 i tamponi effettuati, secondo il bollettino di oggi, 26 novembre. Si registrano altri 2 morti per un totale di 3.117 decessi nella regione.

Ci sono poi 484 guariti. Il bollettino, inoltre, registra +24 attualmente positivi, +1 ricoveri (per un totale di 124) e, infine, -4 terapie intensive (per un totale di 3).

Covid Campania: 1.841 nuovi casi e nessun morto

Sono 1.841 i nuovi contagi in Campania, su 11.650 tamponi analizzati, di cui 9.043 antigenici e 2.607 molecolari. L'Unità di Crisi, inoltre, fa sapere che non si sono registrati decessi nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda i ricoveri sono 17 i pazienti in terapia intensiva su 575 totali e altri 321 in degenza su 3.160.