Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di domenica 5 febbraio regione per regione

I dati di oggi, domenica 5 febbraio, in aggiornamento su contagi, morti e ricoveri Covid. Nonostante il bollettino nazionale sia diventato ormai da tempo settimanale – l'ultimo è stato diffuso due giorni fa – molte Regioni continuano a inviare i dati giorno per giorno.

Ecco dunque di seguito i numeri aggiornati all'ultima giornata sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Calabria: oggi 97 nuovi casi di positività e 2 morti

Secondo i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dalle autorità sanitarie calabresi, sono 97 i nuovi contagi registrati (su 1.402 tamponi effettuati), +80 guariti e 2 morti (per un totale di 3.314 decessi). Il bollettino, inoltre, registra +15 attualmente positivi, ricoveri stabili (per un totale di 124) e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 5).

Veneto, oggi 376 nuovi casi di positività e un morto

Sono 376 i casi in più rispetto a ieri di tamponi rilevati positivi al coronavirus in Veneto, di questi sono 40 quelli che vengono assegnati alla provincia di Verona. Lo si apprende dal bollettino Covid odierno, domenica 5 febbraio, divulgato come sempre da Azienda Zero. Calano dunque a quota 16.165 i casi attualmente positivi su scala regionale (ieri erano 16.682), così come nella provincia di Verona dove oggi si contano 663 attuali positivi (ieri erano 741). Nelle ultime 24 ore in tutto il Veneto si conta un decesso tra i soggetti Covid positivi, con il computo totale delle vittime da inizio pandemia che sale così a 16.595.

Toscana, oggi 216 nuovi casi e 2 morti

Sono 216 i nuovi contagi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Toscana: 74 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 142 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.583.929. I nuovi casi sono lo 0,01% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% (2.976 persone) e raggiungono quota 1.532.563 (96,8% dei casi totali). I dati, relativi all'andamento della pandemia, sono quelli accertati oggi sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale. Al momento in Toscana risultano pertanto 39.875 positivi, -6,5% rispetto a ieri. Di questi 175 (4 in meno rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 5 (1 in meno) si trovano in terapia intensiva.

La lista dei decessi si aggiorna con 2 nuovi decessi: 2 donne, con un'età media di 84 anni. Dall'ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 470 tamponi molecolari e 2.372 tamponi antigenici rapidi: di questi il 7,6% è risultato positivo. Sono invece 477 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo: il 45,3% di questi è risultato positivo.

Basilicata, oggi 193 nuovi casi e nessun decesso

Migliora la situazione in Basilicata. La task force regionale ha diramato i bollettini settimanali per il Covid-19 e per le vaccinazioni, aggiornati al 3 febbraio. Sono 193 i nuovi casi di Sars Cov-2, su un totale di 2.307 tamponi eseguiti, e non si registrano decessi per Covid-19. Il tasso di positività è in calo, 8%, rispetto al 10% della precedente settimana. L'incidenza su 100mila abitanti è 36 (nella precedente rilevazione era stata 51). Nello stesso report sono state registrate 153 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 19 (-9) di cui 0 in terapia intensiva: 6 nell'ospedale di Potenza; 13 in quello di Matera. Il tasso di occupazione dei posti letto totali di area medica per pazienti Covid-19 è pari al 6 per cento, inferiore rispetto all'8 per cento della precedente settimana; per i posti letto di terapia intensiva 0%. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 8.230 (+36). Poche le vaccinazioni: solo 302 in una settimana. Dall'inizio della campagna vaccinale, sono state somministrate 84,7 per cento di prime dosi, 80% di seconde, 65,3% di terze e 6,6% di quarte.