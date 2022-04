Bollettino Covid Italia, oggi 61.555 contagi e 133 morti per Coronavirus: i dati di venerdì 15 aprile I nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono stati 61.555 mentre i decessi sono 133. È quanto emerge dal bollettino di oggi, venerdì 15 aprile. Il tasso di positività è al 15,5% .

Sono 61.555 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 64.951 contagi riscontrati ieri ma con tasso di positività in risalita. Questo è quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute di oggi venerdì 15 aprile. Il totale dei contagi da inizio pandemia raggiunge quota 15.595.302. I decessi per Covid sono stati 133 nell'ultima giornata per un totale di 161.469 vittime. Nelle ultime ore sono stati effettuati 397.482 tamponi tra molecolari e antigenici. Il tasso di positività è al 15,5% . I casi attuali sono 1.218.924, i guariti invece sono 14.214.909 (+70.895 ).

I contagi in Italia Regione per Regione

Nella giornata di oggi sono stati riscontrati 61.555 contagi di Covid-19 per un totale di 15.595.302 casi da inizio pandemia. Di seguito la tabella con i dati del bollettino odierno e la situazione Regione per Regione:

Lombardia: +8.098

Veneto: +6.325

Campania: +6.679

Emilia Romagna: +4.748

Lazio: +6.947

Piemonte: +3.359

Toscana: +4.083

Sicilia: +3.705

Puglia: +4.434

Liguria: +1.517

Marche: +1.922

Friuli-Venezia Giulia: +1.060

Abruzzo: +1.993

Calabria: +1.858

Umbria: +1.097

P.A Bolzano: +457

Sardegna: +1.803

P.A Trento: +421

Basilicata: +619

Molise: +354

Valle d'Aosta: +76

Tamponi e tasso di positività

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 397.482 tamponi tra molecolari e test antigenici. Il tasso di positività si attesta al 15,5% , in aumento di 0,7 punti percentuali.

Ricoveri in area medica e terapia intensiva

Nella giornata di oggi si registra un calo dei pazienti ricoverati per Covid in terapia intensiva e in area medica. Nei reparti ordinari si registra un calo di 95 unità, per un totale di 9.980 ricoverati, mentre in terapia intensiva c'è un paziente in meno con 49 nuovi ingressi nelle 24 ore e un totale di 419 ricoverati.

Le vaccinazioni Covid in Italia

Secondo il report sulle vaccinazioni contro il Covid-19 in Italia aggiornato con i dati di oggi, venerdì 15 aprile, sono state somministrate fino ad ora 136.328.765 dosi. Sono 48.570.504 le persone che hanno ricevuto le due dosi del primo ciclo o il vaccino monodose, una cifra pari all'89,97 % della popolazione. Sono 39.132.116 le persone che hanno ricevuto la terza dose, pari all'83,80% della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale. I bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno ricevuto almeno la prima dose del vaccino sono 1.380.185.