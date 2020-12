Sono 12.030 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 17.938) per un totale dall'inizio dell'emergenza sanitaria di 1.855.737 contagiati. È quanto riporta il bollettino di oggi, lunedì 14 dicembre, diramato dal Ministero della Salute, sulla situazione epidemica nel nostro Paese. Nell'ultima giornata i decessi covid sono stati 491, mentre ieri ne erano 484, per un totale di 65.011 vittime dall'inizio dell'epidemia. I guariti in totale sono invece 1.115.617 (+22.456). I casi attualmente positivi sono 675.109. Di questi, 27.765 sono i pazienti ricoverati in ospedale con sintomi e 3.095 quelli in terapia intensiva. In totale i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 103.584. La Regione con più casi positivi su base giornaliera è il Veneto, seguita da Emilia Romagna e Lazio.

In totale sono 1.855.737 i casi di Coronavirus in Italia. Di seguito la tabella con le cifre comunicate dal ministero della Salute e i dati relativi agli incrementi delle ultime 24 ore, Regione per Regione:

Lombardia: +945

Piemonte: +528

Campania: +1.088

Veneto: +2.826

Emilia Romagna: +1.574

Lazio: +1.315

Toscana: +445

Sicilia: +914

Liguria: +223

Puglia: +656

Marche: +174

Abruzzo: +192

Friuli Venezia Giulia: +402

Umbria: +49

P.A. Bolzano: +68

Sardegna: +228

P.A. Trento: +114

Calabria: +166

Valle d'Aosta: +14

Basilicata: +65

Molise: +40