Sono 1.088 i nuovi casi di Coronavirus in Campania, a fronte di 15.472 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 1.219 su 17.319 tamponi. Dati che confermano una curva del contagio stabile in Campania, seppur ancora alta. Sono 1.896 i ricoverati, di cui 130 in terapia intensiva. Dei 1.088 nuovi casi, 83 sono sintomatici e 1.005 gli asintomatici. Si registrano anche 30 nuovi decessi, di cui 9 nelle ultime 48 ore e 21 avvenuti nei giorni scorsi ma registrati solo ieri.

Il totale dei positivi da inizio pandemia è di 175.053 persone su 1.821.695 tamponi analizzati finora, di cui 92 92.670 ancora attivi, seppur 90.744 in isolamento domiciliare. Aumentano ancora i guariti: sono 80.043 quelli complessivi, di cui 1.648 nelle ultime 24 ore. I decessi totali sono 2.340 da inizio pandemia ad oggi.

Ricoverati in ospedale: 1.796 (-8)

Ricoverati in terapia intensiva: 130 (-4)

In isolamento domiciliare: 90.744 (-578)

Casi positivi attuali: 92.670 (-590)

Guariti: 80.043 (+1.648)

Decessi: 2.340 (+30)

Casi positivi totali: 175.053 (+1.088)

Tamponi totali analizzati: 1.821.695 (+15.472)

Entro domenica intanto dovrebbe avvenire l'atteso passaggio della Campania in zona gialla. Ma le polemiche di queste ore riguardano soprattutto gli assembramenti di ieri, la prima domenica in zona arancione: folle e code nelle vie dello shopping dal Vomero al Centro Storico, distanziamento praticamente assente e troppe mascherine assenti o portate sotto al mento e dunque totalmente inutili. Non sono escluse infatti nuove limitazioni stringenti per le festività di Natale, proprio alla luce di questi comportamenti.