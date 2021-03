Sono 20.765 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia (ieri ne erano stati diagnosticati 23.641). È quanto emerge dal bollettino di oggi, domenica 7 marzo, del Ministero della Salute. Nell’ultima giornata sono stati registrati 207 morti (ieri i decessi sono stati 307), per un totale di 99.785 morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Sono invece 271.336 i tamponi, tra molecolari e antigenici, effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri ne erano stati effettuati 355.024. Il tasso di positività è del 7,6%, in aumento di un punto rispetto al 6,6% di ieri.

Superata la soglia dei tre milioni di casi nel nostro Paese: i contagi da Covid in Italia sono 3.002.580 dall'inizio della pandemia. Se ai test molecolari si aggiungono quelli identificati con test antigenico rapido (64.906) il totale dei contagiati in Italia arriva a 3.067.486. Ad oggi in Italia secondo gli ultimi calcoli ci sono 472.862 attualmente positivi, in aumento di 7.050 rispetto alla giornata di ieri. I guariti e i dimessi dall'inizio dell'emergenza sono invece 2.494.839, con un incremento di 13.467 nelle ultime 24 ore.

Per quanto riguarda le terapie intensive sono 2.605 i pazienti che risultano ricoverati, 34 in più rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione, secondo i dati del ministero della Salute, sono 161 (ieri erano 214). Nei reparti ordinari ci sono invece 21.144 persone, in aumento di 443 unità rispetto a ieri.

Per quanto riguarda i vaccini le dosi di siero somministrate sono oltre 5,3 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono più di 1,6 milioni.

La Regione che fa registrare il più alto numero di infezioni su base giornaliera è la Lombardia, seguita da Emilia-Romagna e Campania.

I nuovi casi regione per regione

Sono in totale i casi di Coronavirus registrati in Italia dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Di seguito la tabella con le cifre comunicate dal ministero della Salute e i dati relativi agli incrementi Regione per Regione nelle ultime 24 ore:

Lombardia: +4397

Veneto: +1.229

Piemonte: +1.543

Campania: +2.560

Emilia Romagna: +3.056

Lazio: +1.399

Toscana: +1.355

Sicilia: +576

Puglia: +1155

Liguria: +384

Friuli-Venezia Giulia +466

Marche: +852

Abruzzo: +553

Sardegna: +95

P.A. Bolzano: +182

Umbria: +242

Calabria: +228

P.A. Trento: +275

Basilicata: +150

Molise: +67

Valle d'Aosta: +7