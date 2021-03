Nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, domenica 7 marzo 2021, 1.399 nuovi contagi da coronavirus, 164 in meno rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati inoltre registrati 13 decessi e sono stati processati complessivamente oltre 30mila test, di cui quasi 12mila tamponi molecolari e oltre 18mila test rapidi. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 11 per cento, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende sotto al 4 per cento. A Roma città i nuovi casi sono sotto quota 600.

I ricoveri in ospedale e le terapie intensive per Covid nel Lazio

Gli attuali casi positivi al Covid-19 nel Lazio sono 37.612. I pazienti ricoverati non in terapia intensiva sono 1.951, mentre quelli ricoverati in terapia intensiva sono 240. In isolamento domiciliare ci sono 35.421 persone. In totale sono guarite 200.515 persone. Il totale dei casi esaminati è di 244.169.

I nuovi contagi di Covid Asl per Asl

Asl Roma 1: Sono 151 i casi nelle ultime 24 ore. Si registrano 2 persone ricoverate e un decesso con patologie.

Asl Roma 2: Sono 342 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono 128 i casi su segnalazione del medico. Si registrano 2 decessi con patologie.

Asl Roma 3: Sono 98 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso con patologie.

Asl Roma 4: Sono 15 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 5: Sono 146 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 6: Sono 122 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Latina: Sono 151 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi con patologie.

Asl di Frosinone: Sono 265 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sei decessi con patologie.

Asl di Viterbo: Sono 64 i casi nelle ultime 24 ore e e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso con patologie.

Asl di Rieti: Sono 45 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.