Sono 2560 le persone risultate positive al Coronavirus nelle ultime 24 ore in Campania, a fronte di 24393 tamponi analizzati: questi i dati diffusi dal bollettino dell'Unità di Crisi della Protezione Civile regionale aggiornato a oggi, 7 marzo. Nelle ultime 24 ore, inoltre, in Campania si sono registrati purtroppo anche 13 nuovi decessi (4464 in totale) mentre sono 385 le persone guarite (191162 in totale). Complessivamente, dall'inizio della pandemia di Coronavirus, in Campania sono 285221 le persone che sono risultate positive, mentre sono 3091099 i tamponi analizzati.

Il tasso di positività, vale a dire il rapporto tra tamponi positivi su quelli analizzati, che si attesta al 10,49%. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, invece, oggi si registra un calo dei ricoveri in terapia intensiva, che sono 145 (- 3 rispetto a ieri); per quanto riguarda i ricoveri nei reparti di degenza ordinaria Covid si registra un aumento, con i pazienti ricoverati che oggi sono 1385 (+11 rispetto a ieri). Ecco di seguito riportato, come avviene quotidianamente nel bollettino dell'Unità di Crisi della Protezione Civile regionale, il tasso di occupazione dei letti nei reparti di terapia intensiva e in quelli di degenza ordinaria degli ospedali della Campania, aggiornato alle ultime 24 ore: