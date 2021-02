Sono 17.455 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri ne erano stati diagnosticati 18.916): lo riporta il bollettino di oggi, domenica 28 febbraio, appena reso noto dalla Protezione civile, sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese. I test effettuati, tra antigenici e molecolari, sono stati 257.024. Il tasso di positività sale a 6,8% (+0,9%). Dallo scoppio della pandemia di coronavirus i contagi nel nostro Paese sono 2.925.265. Nelle ultimi ventiquattro ore sono stati registrati 192 decessi per Covid (ieri erano 280), per un totale di 97.699 morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria. I guariti salgono a 2.405.199 (+6.846). I casi attualmente positivi sono invece 422.367 (+10.401).

Sono in totale 2.925.265 i casi di Coronavirus registrati in Italia dall’inizio dell’epidemia di coronavirus. Di seguito la tabella con le cifre comunicate dal ministero della Salute e i dati relativi agli incrementi Regione per Regione nell'ultimo giorno.

Lombardia: + 3.529

Veneto: + 911

Piemonte: + 902

Campania: + 2.561

Emilia Romagna: + 2.610

Lazio: + 1.341

Toscana: + 1.068

Sicilia: + 453

Puglia: + 1.053

Liguria: + 248

Friuli Venezia Giulia: + 341

Marche: + 588

Abruzzo: + 568

Sardegna: + 77

P.A. Bolzano: + 226

Umbria: + 212

Calabria: + 160

P.A. Trento: + 329

Basilicata: + 101

Molise: + 144

Valle d'Aosta: + 33