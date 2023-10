Blitz degli ecoattivisti di Ultima generazione, bloccata l’autostrada A4 Torino-Milano I manifestanti hanno srotolato il loro iconico striscione arancione con scritto “Fondo riparazione” e si sono seduti a terra bloccando entrambi i sensi di marcia a Torino all’altezza dell’imbocco di corso Giulio Cesare.

A cura di Antonio Palma

Nuovo blitz oggi degli ecoattivisti di Ultima generazione che questa mattina si sono presentati sull’autostrada Torino-Milano bloccando entrambe le carreggiate all’imbocco del capoluogo piemontese. Inevitabili le ripercussioni sul traffico autostradale che è rimasto completamente bloccato con lunghe code in entrata sulla A4. La manifestazione di protesta è andata in scena intorno alle 8 di oggi, giovedì 19 ottobre 2023, quando una ventina di attivisti si sono presentai sulla A4 a Torino mettendosi al centro dell’autostrada e impedendo il passaggio dei veicoli.

I manifestanti hanno srotolato il loro iconico striscione arancione con scritto “Fondo riparazione” e si sono seduti a terra bloccando tutto in entrambi i sensi di marcia. La protesta per sensibilizzare l’opinione pubblica sul cambiamento climatico e l’inquinamento e chiedere al Governo italiano un fondo permanente e preventivo di 20 miliardi per riparare ai danni delle catastrofi climatiche in Italia.

La protesta è andata in scena nelle vicinanze dell'imbocco della A4 di corso Giulio Cesare a Torino. Auto e camion sono rimasti bloccati con code di oltre un chilometro in entrata tra Torino corso Giulio cesare e Settimo, in direzione Milano, e code di oltre due chilometri nel senso opposto di marcia, come fanno sapere dalla Satap, la società che gestisce il tratto torinese dell’autostrada A4. Diversi automobilisti infuriati sono scesi inveendo contro i manifestanti.

Sul posto sono accorsi in poco tempo polizia stradale di Novara, agenti Digos della questura di Torino e reparti antisommossa per procedere allo sgombero degli attivisti. I manifestanti sono stati presi di peso e fatti allontanare con la forza, molti sono stati portati poi in Questura per l'identificazione. Sul posto anche i sanitari del 118 e i vigili del fuoco.